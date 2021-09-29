從商品角度再探 NFT 價值：分析 10 個熱門 NFT 的價值組成

從商品的交換價值、使用價值維度剖析 Axie、CryptoPunks 等 NFT 的價值構成。
撰文：陳文思、王泓皓 ，分別爲藝咖科技創始人和產品經理
今年 3 月 藝術 NFT《Everydays: the First 5000 Days》以 6934 萬美元在佳士得成交後，NFT 市場持續火爆，Crypto Punks 底價屢創新高 ，9 月 28 日，香港演員余文樂持有的 CryptoPunk 9997 以 3385 萬港元價格成交。 由於 NFT 的價格屢創新高，已經成爲了公認的數字資產，很多基金和家族辦公室也開始把 NFT 列爲資產配置的一部分。很多人擔心 NFT 的高價沒有支撐體系，擔心會像當年 ICO 一樣虛假繁榮，但是作爲投資，如何判定它的價值卻成爲一個難題。
我們把 NFT 當成一類特殊商品來分析一下 NFT 的價值組成。
按照馬克思的理論，商品具有價值和使用價值，價值是商品的社會屬性，是不同商品生產者之間的社會關係，使用價值則是指的是商品能夠滿足人們某種需要的屬性，是商品的自然屬性。
亞當斯密在《國富論》中指出「價值」一詞有兩層含義：一是表示某種特定物品的效用，也就是使用價值；二是表示由於佔有某物而具有的對其他物品的購買力，也就是交換價值。
所以，我們將 NFT 的價值可以簡單分解成兩個部分：
- 交換價值：NFT 的購買力，也就是 NFT 與貨幣或者其他物品的交易價值。
- 使用價值：商品能夠滿足人們某種需要的屬性，我們認爲它包括娛樂價值，收藏價值，社交價值，生產價值，等等。
- 娛樂價值：該 NFT 具備娛樂屬性，能夠用於休閒、遊戲等場景。
- 收藏價值：該 NFT 具備保值，增值，紀念等屬性。
- 社交價值：有大量用戶和大量粉絲的 NFT 產品，此類產品有助於持有者在社交中彰顯個性，尋求認同感，更快的融入社羣、增加信任、提高社交效率等作用。
- 生產價值：該 NFT 可以用於賺取超額利潤。
我們嘗試用上述價值體系分析一下市面上具有代表性的 NFT 的價值組成。
Beeple 《Everydays: the First 5000 Days》
Beeple 的這幅畫可以看作是 NFT 史上的里程碑事件，也是迄今爲止全球最高單價的 NFT，從價格來看具有極高的交換價值，並且因爲該作品從知名度、紀念意義、創意上來看都具有很高的收藏價值。
薩爾瓦多·達利 《The Ghost tells the Story》
這是一副達利創作於 1973 年致敬莎士比亞的作品，以 NFT 形式在幣安上進行拍賣，最終以約 1300 美元成交。
達利因其超現實主義作品而聞名，與畢加索，馬蒂斯一起被認爲是 20 世紀最有代表性的三個畫家。其現實作品有極大的收藏價值和藝術價值，這一次在幣安上也僅發售一份，所以該 NFT 有較高的交換價值和收藏價值。
徐冰《天書號》
今年 5 月，《徐冰天書號》在 ibox 平臺上以 30 萬美元的價格成交，拔得當時國內 NFT 的頭籌。
徐冰作爲當代最有影響力的藝術家之一，將其代表作《天書》畫在了火箭表面發射上天，可以說是前無古人後無來者，是一次令人震撼的太空藝術實驗。用視頻形式將這一過程保留下來並且鑄成 NFT，具有極高的收藏價值和交換價值。
冷軍《新竹》
冷軍是當代超寫實畫派的領軍人物，今年 3 月 25 日，他的《新竹》以 NFT 形式在 OpenSea 上拍賣，其原畫在線下同步焚燒，這一舉措保證了這一幅畫作鏈上版權的唯一性，具有極高的收藏價值和交換價值。
《真三國無雙》
- 數量：約 1000 份
- 總價值：約 12 萬美元（約 78 萬元）
7 月 ibox 聯合《真三國無雙》電影官方推出明星電影 NFT 卡牌「古力娜扎」，「古天樂」等等，通過 NFT 重新定義明星周邊，粉絲藏品，讓每個粉絲所擁有的周邊的獨一無二。我們根據其在二級市場上的交易表現給出以上評分。
tokidoki
今年 6 月潮牌 tokidoki 在幣安 NFT 平臺上發行 NFT 盲盒，分三批共發售 10 萬盒，每盒售價 20 美元，每次發售僅 1 分鐘即售罄。
根據發售時大家的熱情，以及目前該盲盒在二級市場上的表現，給出以上評分。
Axie
Axie 作爲鏈遊中當之無愧的 Top 1，今年 8 月 28 日安卓版本日活用戶突破 100 萬元。近一個月的平均日利潤約爲 900 萬美元，超過現象級遊戲《王者榮耀》的 800 萬美元。
在遊戲中每一隻 axie 都是一個 NFT，每一個 axie 可以在遊戲世界中通過 pvp 和 pve 玩法來賺取代幣，所以這每一個 NFT 都是一個生產工具，更是引爆了「play to earn」的模式。
BunnyPark
BunnyPark 的大爆炸盲盒是 NFT 挖礦的典型代表。
盲盒裏面可以開出各種可愛的兔子，深田泳美，三上悠亞兩位老師的寫真，甚至是大獎一臺真實的賓利汽車。但是這不單純是一個明星周邊，每一個 NFT 都可以用於挖礦，既滿足了粉絲們的收藏需求，也滿足了各位「礦工」挖礦盈利的需求。
CryptoPunks
- 數量：10000 份
- 單價：約 140000 美元（約 91 萬元）
- 總價值：約 14 億（約 91 億元）
CryptoPunks 可以說是最近最火的 NFT 頭像了，截止目前（9 月 24 日），最便宜的一個需要約 100ETH （約 30 萬美元），而一個月前，最便宜的一個僅需要約 30ETH。
8 月 18 日，visa 以 49.5ETH （約 15 萬美元）購入一枚 CryptoPunk，併發布了一份 NFT 白皮書，引發了 CryptoPunk 的搶購熱潮，cryptoPunk 的成交額也以一種指數增長的方式在暴漲，單 8 月 28 日的成交額就高達 1 億 2 千萬美元。
擁有一個 CryptoPunk 既是一種個性主張，又如擁有一臺蘭博基尼或一個愛馬仕包包一樣，是一種擁有財富的象徵。
支付寶月餅付款碼皮膚
- 數量：96000
- 單價：約 10 元
- 總價值：約 100 萬元
支付寶付款碼皮膚髮售價格過低，以及發行數量過多，目前來說使用價值和交換價值都不太高。但他一定程度上可以視爲社交資本，所以還是具有一定的使用價值。
2021 年是 NFT 的元年，NFT 的數量和內容在不斷的擴展，著名 NFT 交易平臺 opensea 現在只需要半天不到的時間就能完成它 2020 年全年的成交金額（低於 2000 萬美元）。
在交易規模快速增長和內容多元豐富的當下，NFT 仍然是缺少成熟的估值體系，我們僅僅只是從幾個維度進行評級和對比，未來 NFT 還需要經過時間、各種政策及市場的考驗才能沉澱出真正的價值。