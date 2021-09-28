杜絕冒名報關 關務署三階段推動預報機制

防堵快遞貨物冒名報關，財政部規劃推動「預報關機制」，關務署對此表示，將分三階段取消快遞併袋通關制度。

根據關務署規劃，第一階段鎖定來自越南等 10 國的快遞貨物實施不得併袋託運進口，實施日期訂在 11 月 1 日起執行；第二階段則選定自願性業者示範辦理，預計今年 12 月實施。

至於第三階段則視示範輔導業者執行情形，輔導其他業者實施，全面實施日期視執行情形予以滾動修正。

關務署表示，因應取消併袋通關可能造成通關件數增加而產生爆倉情形，海關將採取總量管控措施，由源頭管控快遞貨物進倉數量，期能以合理數量通關，維持通關速度及品質。

關務署進一步表示，為強化空運貨棧人員出入之管理與秩序，海關將收回部分通行證核發權限，報關業與承攬業者一律改持海關核發之報關證及承攬業作業證出入貨棧，由貨棧業者檢查證照與當事人是否相符，並按次登記入棧事由及審核書面證明文件。

關務署說，如有非屬報關業或承攬業者人員欲進入貨棧，其入棧事由與通關事務相關者，例如貨主申請公證、看貨等，改由海關審核後核發通行證，至與通關事務無關者，則維持由貨棧業者核發。

關務署補充，業者應定期將核發名單送海關備查；人員進入倉間應依倉別穿著不同顏色背心，貨棧、報關業及承攬業員工應著公司制服，提高倉內人員辨識度。