關務署加強查緝走私肉品 近期將對違規業者祭第二波處分

因應中秋節，海關近期持續針對來自非洲豬瘟高風險地區貨物加強查緝，根據關務署統計，從 8 月 23 日以來已查獲郵包、快遞夾藏疑似豬肉及豬肉製品共計 69 件 118.44 公斤，近期也將針對違規報關業者祭出第二波處分。

關務署表示，這些遭查獲的豬肉製品包括月餅、含肉米餅、熱狗等，大部分來自越南、中國大陸、香港、菲律賓及韓國等非洲豬瘟疫區國家。

統計今年前 8 月，海關已查獲經行政院農業委員會動植物防疫檢疫局確定為豬肉及豬肉製品者共 197 件 535.46 公斤，其中旅客 13 件 20.37 公斤、郵包 123 件 149.04 公斤、空運快遞 54 件 350.96 公斤、海運 (含海運快遞)7 件 15.09 公斤。

為防堵非洲豬瘟入境，關務署自 8 月 23 日起，針對來自越南航班的進口快遞貨物執行百分之百查驗，對於曾查獲有夾藏肉品業者，亦執行全面查驗，並持續針對郵包、旅客等高風險走私途徑加強查緝。

關務署日前針對屢次違規的報關行「仲賀國際物流」，祭出廢止該行報關業務證照處分，財政部關務署副署長彭英偉透露，近期將針對曾經自非洲豬瘟疫區進口豬肉製品的違規報關業者，將視其違規情節，再度祭出停業甚至廢照的處分。