〈每周CFTC報告〉投機者增持美元多頭 再減看多歐元、英鎊押注

本周美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，截至 9 月 21 日當周，投機者的美元指數淨多單繼續增加，至逾 2.5 萬口。與此同時，繼續減少歐元、英鎊的多頭持倉，對英鎊看法又回到空頭領域。
美元與外匯
截至 9 月 21 日當周，投機者持有的美元指數淨多單增加 827 口，至 25100 口。
美元指數上周波動較大，但最終小漲，投機者淨多單略為上升，持有美元倉位規模約增至 142.8 億美元，前周為 99.9 億美元。
其他貨幣部分，投機者對英鎊看法，在過去幾周改變較大，經過減持約 5000 口淨多單之後，又回到淨空單水位。加元淨多單也出現較大的增幅，淨空單升至近 2.8 萬口
具體為：
- 歐元淨多單減少 15710 口，至 12095 口；
- 英鎊淨多單減少 5008 口，轉為淨空單 218 口；
- 日圓淨空單減少 4224 口，至 56071 口；
- 瑞士法郎淨空單增加 3339 口，至 9217 口；
- 加元淨空單增加 18594 口，至 27877 口；
- 澳幣淨空單增加 2201 口，至 85584 口；
- 紐元淨多單增加 1896 口，至 8102 口。
黃金、白銀及原油
黃金淨多單減少 20113 口，至 187647 口。
白銀淨多單減少 11041 口，至 15635 口。
WTI 原油期貨淨多單增加 914 口，至 355974 口。
大型投機者最近仍在減持黃金多頭，金價近日回升到 1750 美元上方，但市場對看漲抱持懷疑態度。
天然氣價格持續上揚，近期推動石油價格走高，投機者在先前大減多頭部位之後，開始重新增加淨多單水位，但 35 萬口的多單仍遠低於此前約 50 萬口的高水準。