張志誠操盤筆記：中繼站碳中和股發威後 台股第四季將蔓延低本益比效應？

美股三大指數經過三天回升已全數回補前幾日造成的空方缺口，大盤上週五繼續量縮反彈漲超過百點也收復了 9 月 22 日造成的空方缺口。上次有說到若道瓊指數的關鍵未來只要順利的回補 9 月 20 日的空方缺口 34519 點就可以宣告這一波因應恒大的影響就告一段落。

費半指數領先站上月和季線，費半跟台股連動性高，台股本波至少挑戰月季線可以見到，但經過中秋節前的量縮洗盤與養空融券，我認為外資有心在 11 月底 QE 縮減前，醞釀新興市場一波旺季行情，故投資人緊抓單日 3500 億以上量，做為資金來潮與後續攻八周多頭時間的重要訊號，若本週未達足夠的單日攻擊量，則上週領先大盤創三個月來新高的股票，就要留意資金高點回弱的休息，主因市場資金還沒脫離只有一套的必須輪動模式，上周創高的族群有伺服器 PCB 與 PCB 上游材料、連接器等等就要懂高賣低再買的邏輯。

9/16、正值中秋前量縮人氣萎靡的時候，我們建議投資人當見到海運運價指數繼續維持高檔使得全球供應鏈不順暢造成的供給性通貨膨脹仍然在繼續，塑化指數領先大盤創新高並非沒有原因，尤其西德州原油指數繼續上漲來到 73.98，原油價格上漲也帶動以原油當原物料的塑化產品，遠東區泛用樹脂報價全面上揚，其中 EVA 每頓大漲 245 美元，漲幅最大。

EVA 報價繼續走揚除了來自原油成本調漲推動以外，最主要還是來自中國大陸為了完成碳中和，全年太陽能裝機量目標 50GW，但上半年只完成 13GW，太陽能面板需求的拉動也讓 EVA 需求爆發。各國對碳中和已定下目標時程，且是長達數十年的計劃，未來綠電、太陽能、碳中和等議題一定會繼續在市場發酵，這也是我們看好該產業未來的理由。

近期 PVA、EVA 等泛用樹脂產品報價必然持續有漲勢，主因進入 10 月過後就是冬季的用油旺季，塑化股排除歲休的因素外，在旺季當中就有一定的效應，所以投資人可從中秋節量縮我們建議大家的台塑 (1301-TW)、南亞(1303-TW)、台聚(1304-TW)、亞聚(1308-TW) 已見到股價創波段高點或強勢短期均線走揚，不過市場行情外資已經確認 QE 11 月底才有可能開始縮減，短期之間有很多低本益比與旺季的股票，將在第 3 季營收結束以後形成外資的買超效應，之前量縮先漲的這些強勢股我認為最好的機會並不是在現在指標過熱的時候，在量還沒有明顯爆出來以前，我建議投資人應隨著外資資金部分獲利轉往低本益比技術面還沒有過熱區的股票，等待這些強勢塑化股短線回測接近外資 10 日線成本的時候再回頭去加碼即可。

BDI 指數繼續維持強勢來到 4644，SCFI 指數也續創高來到 4643，運價會漲翻天主要還是供給面趕不上來的原故，而疫情就是干擾航運供給最大的阻力，全球仍加緊在施打疫苗，第 2 劑，甚至到第 3 劑，可是病毒的變種也沒停下腳步，航運運費最終還是回歸到供給與需求的商業行為，畢竟航運是高度全球化的行業，並不是幾個政治人物或幾個國家就可以左右，如果強制人為介入弄到無船願意載送貨物對全球貿易只會是傷害，先進國家就算打完第 3 劑，可是落後國家的疫情沒有控制，疫苗施打率上不來，對全球的航運仍然是個變數，畢竟船員供給來源主要是落後國家，所以全球的疫情沒有趨緩，運價我們預估在歐美黑色星期五重大購物旺季前，仍為維持高檔。

台股將在本月結束後，就可以確認上市櫃公司的前三季財報 EPS，外資從 Fed 9 月會議決策後，回買台股兩天且期現貨都偏多，我估計外資勢必會傾向 QE 縮表投資台灣前三季確定低本益比的公司，如此進可攻退可守。在我的想法，低本益比股一但前三季 EPS 確認，則相對補漲空間較明顯，投資人也容易在台股逐步有量後取得投資的獲勝，航運股整個第三季平靜無波，幾乎都沒有反應任何運價指數帶來的獲利成長效應，陽明 (2609-TW) 第二季 EPS 10.36 元，目前只要９月營收維持高峰，第三季 EPS 有望挑戰 12 元以上，站在季獲利比前季佳的條件，我認為貨櫃航運股應有突破季線的空間能力，投資人可在未來挑戰季線後，再繼續與我們的解盤視頻一起追蹤（https://reurl.cc/EZp5NA）。

散裝航運股的運價指數第三季整個平均報價都在高峰，我們觀察現貨船較多的裕民 (2606-TW)、新興(2605-TW)、中航(2612-TW) 慣性上都會有營收遞延反應的狀況，現階段這些散裝航運股正歷經季線扣抵高點的強壓力時間，股價穩定盤高就是最好現象，待強壓力時間過後，前三季 EPS 被低估就看何時量價突破，對於整體不管貨櫃或散裝等船運公司，能突破季線則海闊天空，反之季線若無法看出是否可突破訊號，投資人也可加入我們的資訊分享園地(https://lin.ee/mPZB06s)，多加猜考市場資金的脈動。

此外，低本益比股的效應就算台股沒有立即的單日突破量，也是會輪動蔓延，晶豪科 (3006-TW) 外資默默買超一周，庫存為８月來新高，EPS 連 3 季成長，8 月營收年增 93.56%，指標低檔，突破下降趨勢將可軋空單。鈺創 (5351-TW)，8 月營收年增 117.34%，守穩在 5 日均線之上，短中長期均線呈多頭排列，且有 USB 4.0 題材加持，外資雖然才剛在回補庫存，技術面可注意量縮回測上升趨勢線時的中繼介入時間，聯發科(2454-TW) 單季 EPS 戰 20 股價大半年盤整到法人線先突破，這都是市場的第三季財報低本益比指標，我們有別於一般看強追漲的選股方式，第四季前從一季最低檔價位的公司，分享給投資人參考轉機與轉折性。

晶豪科日 K 線圖

鈺創日 K 線圖

BDI 指數近期報價圖

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