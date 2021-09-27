【袁志峰專欄】能源價格上升 油股受惠

今天推介 - 中海油 (883), 上日收市 $8.07

1) 股市前景

周五港股顯著下跌，政策風險繼續困擾濠賭及本地地產股，恒大事件及內地多個省市嚴格限電令內房、水泥、煤炭、鋼鐵及基建等板塊受壓。南向資金大額淨流入，但未能提振市場信心。估計港股維持弱勢震盪，短線交易宜慎審。

今天推介是中海油 (883) — 現價對應 2020 年度市盈率 12.0 倍，市賬率 0.70 倍，股息率 5.5 厘，估值吸引。今年上半年公司收入及盈利達 1102 億元(人民幣 · 下同) 及 333 億元，同比增長 48% 及 221%，每股盈利 0.75 元。期內，油氣淨產量按年增加 7.9%。紐約期油每桶價格去年均價約 40 美元，今年上半年約 62 美元，首 9 個月約 65 美元，目前約 74 美元。全球經濟復甦對石油需求有支持，估計中海油今年全年盈利有明顯增長。維持買入建議，目標價 9.0 元，止損價 7.7 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指小幅低開，早盤窄幅震盪，最多曾倒升 126 點，午後跟隨 A 股回落，最多跌 415 點，尾市回穩，收報 24192 點，跌 318 點或 1.3%。成交額按日跌 18% 至 1475 億元，8 月份日均成交額 1590 億元。港股通南向資金轉淨買入約 51 億元，包括淨買入 16 億元美團 (3690) 及 11 億元騰訊 (700) 股份。9 月以來淨買入 95 億元，8 月淨賣出 198 億元。全周計，恒指跌 2.9%。

藍籌股 7 升 53 跌。中國平安 (2318) 升逾 2%，為表現最好成份股。中海油 (883) 及中石油 (857) 升少於 0.5%。信義玻璃 (868)、阿里健康(241) 及李寧 (2331) 跌逾 7%、6% 及 5%，為跌幅最大藍籌。龍湖集團 (960)、金沙中國(1928) 及銀河娛樂 (27) 跌逾 4%。新鴻基地產 (16) 及恒基地產 (12) 跌逾 3%。長實集團 (1113)、新世界發展(17)、舜宇光學(2382)、申洲國際(2313)、安踏體育(2020) 及阿里 (9988) 跌逾 2%。

恒生科指跌 2.2%，收報 6160 點，成份股 5 升 25 跌 1 持平。大型科技股普跌，小米 (1810)、京東(9618)、網易(9999) 及百度 (9888) 跌逾 1%，阿里 (9988) 跌逾 2%，創上市新低。快手 (1024) 跌逾 9%，為跌幅最大成份股。其次是阿里健康 (241)、海爾智家(6690) 及萬國數據 (9698) 跌逾 6%、4% 及 3%。閱文集團 (772)、平安好醫生(1833) 及京健康 (6618) 跌逾 2%。金蝶國際 (268)、微盟(2013) 及明源雲 (909) 跌近 2%。全周計，恒生科指跌 4.5%。

板塊方面，啤酒、風電及電力股逆市上升。中國電力 (2380) 及華能國際 (902) 升逾 7% 及 6%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 升逾 2%。線上醫療、體育用品、濠賭、本地地産、燃氣、內房、水泥、煤炭、鋼鐵、基建及有色金屬跑輸大市，跌幅居前。華潤燃氣 (1193)、新奥燃氣(2688) 及中國燃氣 (384) 跌逾 11%、9% 及 5%。中國恒大 (3333)、融創中國(1918) 及世茂集團 (813) 跌逾 11%、6% 及 3%。海螺水泥 (914)、華潤水泥(1313) 及中國建材 (3323) 跌逾 6%。兗州煤業 (1171)、中國神華(1088) 及中煤能源 (1898) 跌逾 9%、5% 及 3%。鞍鋼 (347)、馬鋼(323) 及首鋼資源 (639) 跌 7%-9%。中國鐵建 (1186) 及中國中鐵 (390) 跌 4% 及 3%。招金礦業 (1818)、江西銅業(358) 及中國鋁業 (2600) 跌 2%-3%。

周五上証指數小幅低開，早盤窄幅震盪，最多曾漲 0.25%，午後單邊下行，最多曾跌 0.95%，收報 3613.07 點，跌 0.8%。深証成指跌 0.2%，科創 50 指數升 0.8%。滬深兩市總成交約 12800 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少 400 億元。滬深股通北向資金轉淨買入 27 億元，9 月以來淨買入 236 億元，8 月淨買入 269 億元。全周計，上証指數跌 0.02%，深証成指跌 0.02%。

3) 宏觀 / 行業訊息

人民銀行等 10 部門周五公布《關於進一步防範和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》，表明任何虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動，發展相關業務將被依法追究刑事責任；境外虛擬貨幣交易所，通過互聯網向境內居民提供服務同屬非法金融活動，明知屬虛擬貨幣業務仍為其提供服務的個人和企業，亦會被追究責任。(信報)

財政部公佈，1-8 月，國有企業營業總收入 474191.2 億元，同比增長 24.9%，兩年平均增長 9.6%；利潤總額 31249.4 億元，同比增長 75%，兩年平均增長 13.9%。(Wind)

4) 個股訊息

中國恒大 (3333) 上周四要為 2022 年 3 月到期的美元債支付 8350 萬美元利息，今周三須再支付另一筆 4517 萬美元利息，若在 30 日寬限期後仍未兌付，便會違約，有傳債券持有人尚未收到任何收取利息的指示。(信報)

彭博報道，為防止中國恒大 (3333) 流動性風險波及更廣大的購房者，中國政府正採取嚴格的資金管理來保障這家陷入債務危機的開發商順利交房。自 8 月起，住建部對恒大集團的項目資金賬戶進行集中管理，要求地方政府確保所有項目資金優先用於當地工程建設。(信報)



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