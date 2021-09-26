下週前瞻 | CBDC 全球進程加速，基建法案將迎美衆議院投票

公鏈 Algorand 第一期去中心化治理將於 2021 年 10 月 1 日正式開啓。

下週一（9 月 27 日），基礎設施法案將交予美國國會衆議院投票，衆議院議長 Nancy Pelosi 曾在 8 月底 宣稱 希望通過與交通和基礎設施委員會主席的協商後在本次投票中通過該法案。該基礎設施法案包含的加密貨幣稅收條款一度引起圈內熱議，該法案對 「經紀人」定義頗爲寬泛，不僅包括數字資產交易所，還包括加密貨幣礦工、驗證者和錢包的開發者，若投票通過，根據美國國會聯合稅收委員會估計，聯邦政府通過對加密行業徵稅可在十年內籌集 280 億美元。但該法案是否會通過投票仍是個疑問，目前仍存在分歧，溫和派和激進派議員都表示，他們不太可能在下週一衆議院投票前達成協議。

此外，下週五（10 月 1 日），委內瑞拉將正式 推出 並在國內開始流通央行數字貨幣「數字玻利瓦爾」(Bolívar Digital) 。委內瑞拉央行於 8 月宣佈將於 10 月推出 CBDC，並且爲了應對通貨膨脹，委內瑞拉央行表示發行的 CBDC 將重新計價，面值將減少六個零。委內瑞拉一直對加密貨幣保持較爲開明的態度，委內瑞拉總統尼古拉斯 . 馬杜羅曾在 2018 年推出與室友掛鉤的石油（petro）幣，但由於一直沒有公佈 Petro 工作原理及如何使用或在何處購買的信息，遭到多國拒絕使用，並且實際應用時，購買 Petro 的個人和投資者收到的只是「石油幣證明」。此前，委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）在年度演講中表示，將於 2021 年重振石油幣（Petro Coin）。這一次，委內瑞拉的 CBDC 能否順利推進及削減面值等舉措是否能緩解通脹問題值得進一步關注。

同日，尼日利亞中央銀行（CBN）將 啓動 數字貨幣試點計劃。尼日利亞中央銀行的信息技術總監 Rakiya Mohammed 透露，CBN 自 2017 年以來一直在研究開發和採用數字貨幣，並且 CBN 於 8 月 23 日宣佈與全球金融科技公司 Bitt 達成了技術合作，數字貨幣名爲 eNaira。Bitt 此前曾推動東加勒比中央銀行（ECCCB）於 2021 年 4 月推出 CBDC 試點計劃。CBN 表示，目前全球約有 80% 的中央銀行正在考慮發行中央銀行數字貨幣（CBDC）的可能性，尼日利亞不能掉隊。並且認爲 CBDC 能增加跨境貿易、加強貨幣政策有效性、提升支付系統效率以及改善稅收。作爲世界上第二大比特幣交易市場，尼日利亞對比特幣等加密貨幣的態度卻非友好，並且此前曾於 2 月尼日利亞中央銀行頒佈了比特幣和其他加密貨幣交易的明確禁令。

公鏈 Algorand 第一期去中心化治理也將於 2021 年 10 月 1 日正式 開啓。此前， Algorand 針對去中心化治理計劃發起全網公投，並於區塊高度 14769258 達到 90% 的支持率，該計劃正式通過。10 月 1 日開始，Algorand 32 億 ALGO AERP （Algorand 生態資源池）的決策權將交給 ALGO 持有者，初始階段滿足的獎勵池總額爲 1.318 億 ALGO。Algorand 基金會還表示，在 10 月 1 日前，將與社區討論以確定如何參與投票的說明、如何領取獎勵等細節，共識和新版本網絡功能升級將於區塊高度 14909258 上線。

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9 月 30 日

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10 月 1 日