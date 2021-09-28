〈觀察〉導入自動化系統成趨勢 大廠背後三大考量

隨著台積電 (2330-TW) 揭露最新五合一自動化物流運籌系統 (AMHS)，市場看好大廠導入自動化系統將成趨勢，主因自動化可為大廠創造三優勢，包括短期降低人力與增加良率、中期落實供應鏈在地化，以及長期改變企業文化，隨著各家企業積極導入，將有助台廠盟立 (2464-TW)、均豪 (5443-TW) 發展。

業者表示，由於台灣人力短缺，加上疫情過後，國外人才來台不易，各家大廠積極爭奪人才資源，因此降低人力成為各大業者建置新廠的考量要素，尤其在先進製程領域，為維持高良率，均期望減少人的介入、提高自動化導入比率。

不僅先進製程領域，就連周邊生態系也積極導入自動化，如 IC 載板產業因與先進封裝息息相關，隨著堆疊層數不斷增加，良率維持不易，期望透過數據蒐集，有效精進生產過程，盟立就接獲 ABF 載板的整廠自動化系統訂單，相關訂單也持續湧入。

再者，由於現今台灣半導體廠的自動化系統，均高度倚賴大福 (Daifuku)、村田 (Muratec) 兩家日商，現今隨著疫情爆發，國外供應商往返台灣已不如先前便利，國內大廠為考量售後服務、零組件替換等便利性，也期望與台廠等深化合作。

尤其台積電積極往先進製程推進，但新製程需要新技術、新材料及新的生態系，當既有供應商投資新技術的意願降低，台積電為確保技術維持領先，也扶植本地願意跟進的供應商，台廠即成為首批扶植對象。

最後，業者根據客戶反饋，認為導入自動化系統，有助改變企業文化，使企業開始重視流程管理，因為當所有產品進入資訊蒐集階段，可使生產過程越加精準，進而提升產品、公司價值，最終再傳遞到客戶端，該階段即是數位轉型的過程。