恒大危機、Fed最新決策、央行三度打房 本周大事回顧

中國房地產龍頭恒大債台高築，償債危機不斷延燒，引起全球投資者恐慌，外界聚焦中國政府是否出手，美國聯準會 (Fed) 也在本周召開利率政策會議，最快預計 11 月起開始縮減購債、明年中結束，台灣央行除了維持利率連六凍外，也再度祭出第三波打房政策，以下是本周大事回顧：

恒大面臨龐大債務危機 外界緊盯蝴蝶效應

中國房地產巨頭恒大由於資金周轉失靈，面臨龐大的債務危機，近期就有高達 20 億美元海外債券的利息到期，若無法在未來 30 日的寬限期償還，恐面臨違約，市場也擔心恒大倒閉後，恐出現蝴蝶效應，波及中國經濟。

市場普遍認為，中國將出手幫助恒大度過難關，台灣央行總裁楊金龍也強調，恒大風暴應不至於對我國金融市場有明顯影響，並預料中國當局應有政策空間去處理此次事件，而美國討論縮減購債，新興市場迄今股債市表現尚稱平穩。

Fed 轉鷹 最快 11 月開始縮減購債

美國聯準會 (Fed) 周三結束為期兩天的利率政策會議，會後公布利率政策按兵不動，但暗示最快 11 月將開始縮減購債 (Taper)，以及最快可能在 2022 年底前升息。

主席鮑爾表示，如果經濟進展如預期，可能會在下一次會議 (11 月 2 至 3 日) 宣布縮減購債 (Taper)，並在 2022 年中結束，同時強調，Fed 不需要看到一份令人驚豔的或超級強勁的非農就業報告，就能開始啟動 Taper。

央行利率連六凍 一年內三度打炒房

台灣央行周四召開第三季理監事會議，會後如市場預期維持利率連 6 季不變，仍處在史上最低水準，並上修我國經濟成長率 (GDP) 至 5.75%，看通膨展望溫和，值得注意的是央行也重手祭出第三波打炒房政策。

央行此次進行三大修正重點，包括 (1) 新增規範 8 個縣市自然人第 2 戶購屋貸款不得有寬限期、(2) 購地貸款最高成數自 6 成 5 降為 6 成，並將 (3) 原定的工業區閒置土地抵押貸款最高成數從 5.5 成再降為 5 成，即日起實施。

台申請 CPTPP 估加入可望貢獻經濟成長率 2%

行政院周四正式宣布，台灣已遞交加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP) 申請，面對未來對產業影響，國發會主委龔明鑫表示，依模型推估，加入後可望為台灣經濟成長率增加 2%，但農業、汽車及其零組件業可能受衝擊。

五倍券來了 逾 333 萬人綁定數位券 紙本券今開放登記預訂

振興五倍券周三開放民眾上網登記領取數位券後，統計至週五晚間 21 點止，已有 333.23 萬人完成數位綁定，其中，逾 7 成民眾選擇使用信用卡綁定，而紙本券也將從今 (25) 日起開放民眾進行第一輪預約登記。

8 月外銷訂單 535 億美元 連十八紅

經濟部統計處周五公布 8 月外銷訂單，受惠終端消費動能穩健，帶動科技應用產品、傳產貨品需求熱絡，各大貨品接單均保持成長，8 月外銷訂單達 535 億美元，月減 3.2%、年增 17.6%，連十八紅，續創歷年同期新高。

鴻準斥 25.16 億元 認購台康生私募拿下 9.21% 持股

金屬機殼大廠鴻準 (2354-TW) 周三公告，決議參與認購台康生 (6589-TW) 以私募方式辦理現金增資發行之普通股，以每股 91.5 元認購 2.75 萬張，交易總金額達 25.16 億元，持股比達 9.21%。鴻準表示，此次投資屬於長期策略投資。