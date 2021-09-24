〈五倍券來了〉早鳥禮沒搶到免灰心 三銀行搶攻晚鳥大復活！

數位五倍券 22 日開放綁定，許多銀行的早鳥禮太好康，引發市場熱烈迴響，已經額滿搶購一空，包括兆豐銀行、台北富邦銀行、星展銀行今 (24) 日紛紛宣布加碼，除滿足向隅卡友的需求，也盼能藉此衝高自家信用卡量。

富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行統計，五倍券開放當日共有高達 43 萬人次進入北富銀官網，該行立即施行流量管控讓運作回歸常軌，平均每小時約可支持萬人綁定，加碼的 10 萬個名額也在短短一天內全數完成綁定。

沒搶到早鳥禮的卡友也別灰心，北富銀再喊加碼，後續將配合振興推出更多回饋活動，包括與台北市政府合作的「台北熊好券」優惠、百貨週年慶活動及電商通路雙十節回饋等，無論有沒有搶到五倍券加碼，只要利用富邦卡綁定數位五倍券，就可享回饋。

以「台北熊好券」為例，成功獲得北富銀五倍券加碼的幸運卡友，在 10/8 振興券啟用後，持 J 卡到「台北熊好券」合作店家消費，即可獲得 5% 加碼回饋 (含原卡片權益)，每戶回饋上限 100 元，等於免抽籤直接拿到一張「台北熊好券」。

兆豐銀行針對新卡友祭出加碼促銷，新卡友在 10 月底前申辦任一張兆豐信用卡並成功綁定數位振興券，除可拿到政府 5000 元，包括新戶首刷禮 500 元、兆豐加碼 300 元、好食券 500 元，綁定兆豐台灣 pay 還能再拿滿額禮 300 元及消費 2% 回饋 100 元，合計回饋最高可達 1700 元，免抽獎就能直接入袋。

星展銀行 (台灣) 響應政府振興五倍券方案，推出新戶最高享 5000 元、既有卡友最高享 3000 元回饋優，一上線就獲得熱烈迴響，星展銀行 (台灣) 今天也宣布加碼數位綁定回饋名額，從原先的 15000 名，增加至 30000 名。

星展銀行 (台灣) 消費金融處負責人孫可基表示，22 日數位振興五倍券開放綁定首日，「星展 i 客服」流量即暴增至平日的 15 倍，「星展 eco 永續卡」新卡活動開放後申請進件量更迅速突破 10000 張，為滿足消費者需求，決定加開回饋名額上限至 30,000 名，積極響應政府振興五倍券方案。

星展銀行 (台灣) 提醒，卡友須在 LINE 平台使用「星展 i 客服」快速綁定數位振興五倍券活動。新戶申請「星展 eco 永續卡」，成功綁定政府數位振興五倍券計畫，並以指定方式刷卡消費滿額，可享額外加碼最高 5000 元回饋，既有卡友則可享最高 3000 元回饋。