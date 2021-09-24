台股結構亂了套 內資鍾愛股可望延續Q4主流？

萬寶投顧陳子榕指出，中秋節橫掃國際股市的恒大集團，如期支付 3,590 萬美元的利息，讓股價在雪崩式暴跌 8 成之後終於收紅，盤中飆漲 30％，恒大 ADR 盤中更飆漲 46.4％；而眾所矚目的美國聯準會 (Fed) 利率會議也結束，美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 宣布最快 11 月開始減債，一直到明年中，這樣的結果一如外界預期，所以美國四大指數全數上漲，全球投資市場最擔心的兩個引爆彈算是暫時解除了。



台股雖力圖反攻，不過技術面上面臨多條均線蓋壓，量能再降至約 2,500 億元，短線上仍屬震盪整理格局，但只要懂得進退，操作一樣可以獲利，首先在選股策略上，仍需以企業基本面為優先。



今年上半年台商兩岸 PCB 產業產值高達 3,557 億元，較去年同期成長 19.3％，創歷年同期新高，第三季開始進入電子旺季，預估全年產值將上看 7,738 億元，創歷史新高，其中，又以 IC 載板成長幅度最大，年增 34.8％。



疫情趨使下全球 PC、伺服器、AI、5G 基地台需求大增，帶動 ABF、BT 缺口擴大，報價漲勢將一路延續到明年，載板三雄南電 (8046-TW)、景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW) 今年產能滿載，上半年都繳出漂亮的營收獲利成績單。欣興因應需求不斷擴增產能且多次上修資本支出，2021～2023 年資本支出已超過 700 億元，預估欣興第三季營收將優於原先市場預期的 250 億元，季增 17.6％，毛利率也會再上升 1.5 個百分點。



景碩受惠供不應求，ASP 也逐季上漲，下半年在蘋果新品及英特爾、超微新平台推動下，業績強強滾，客戶為搶貨源已開始包下明年新產能，景碩去年 EPS 才 1.21 元，今年 EPS 將挑戰 8 元，明年 EPS 上看 12.6 元。早從今年初，我就多次推薦景碩，股價從低檔 73 元開始不斷波段操作，獲利翻倍再翻倍，9/9 我再度推薦，股價又漲了 26 元，漲幅 15％。請參考 9/9《半導體通過疫情利空測試 守住多方一畝田？》。



此外，iPhone 13 週五 (9/24) 正式開賣了，過去一週預購在大陸網購平台再創佳績，訂單遠超越去年的 iPhone 12，舊機降價銷售策略奏效，預估印度今年 iPhone 的銷售總量將突破 400 萬支，創高紀錄。當地代工廠鴻海 (2317-TW)、和碩(4938-TW)、緯創(3231-TW) 有望受惠，投信近兩日連續大幅買超和碩 3,926 張，三大法人近五日也都加碼，後續業績十分看俏。



萬寶投顧陳子榕指出，台股近期上沖下洗，盤勢上的劇烈波動讓操作難度增加，但基本面還是看多，而且官股護盤心切，週三 (9/22) 大撒 89 億元買進台股，讓市場更具信心，目前散戶有近 3 成等待進場，超過 4 成對未來半年行情樂觀，我會持續追蹤籌碼金流為大家找尋黑馬潛力股，幫助大家一起戰勝大盤。



台光電 (2383-TW) 為 CCL 族群股王，上半年受惠 WFH 帶動 HDI 出貨，淡季不淡，下半年打敗日系大廠，獨家提供蘋果 5G 手機類載板等級的銅箔基板，整體產能利用率高達 90％，第三季營收將超越財測；隨著 400G 交換器和 Whitley 滲透率提升，以及 Eagle Stream 新平台明年第二季推出，台光電營運動能持續增溫，今年 EPS 挑戰 16.2 元、明年進一步賺 2 個股本。

順德 (2351-TW)8 月營收創同期新高，主要客戶群涵蓋 Infineon、STM 等國際大廠，順德近年積極搶攻車用電子市場，並投資 25 億元在台擴產，南投新廠 11 月產能將陸續開出貢獻營收，由於客戶明年需求都有兩位數以上成長，因此現已洽談包下新產能，順德今年第二季車用產品佔電子營收 39％，隨著旺季出貨增加，第三季佔比預估將突破 4 成，全年營收有望重返百億元大關。

辛耘 (3583-TW) 有自製設備、晶圓再生、設備代理三大業務，辛耘受惠三大產品線需求同步暢旺，營運表現亮眼，前八月營收為 28.24 億元，年增 35.93％，為同期次高，伴隨中國大陸再生晶圓新廠產能逐步開出，預估今年第三季營收有望寫新猷，全年營收、獲利皆可達雙位數成長。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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