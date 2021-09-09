半導體通過疫情利空測試 守住多方一畝田？

萬寶投顧陳子榕指出，台股來到前一波段高點 17,643 點門前，之前就提醒大家會有短線獲利賣壓，雖然指數連三根黑 K 跌破季線，但量能微縮，融資也跟著減少，並且外資沒有大賣台股，期貨空單未平倉口數也持續降載，八大官股此時也逆轉賣股動作，週三 (9/8) 買超 41.76 億元，顯示台股目前屬於健康的修正，短線回檔清掃浮額，蓄積更多上攻動能。



蘋果 iPhone 13 將於 9/24 開賣，今年 iPhone 13 初期備貨約 1 億支，預估 5G 滲透率提升將帶動 iPhone 今年出貨總量達 2.41 億支，較去年增加 19％，蘋果股價近期再創新高至 157.26 美元，顯示市場樂觀期待新品銷售，台灣相關供應鏈 8 月營收也開始嗅出拉貨氛圍。



載板廠欣興 (3037-TW) 是蘋果主要的 PCB 軟硬板供應商，欣興 8 月營收 95.7 億元，年增 28％，已是連續四個月營收改寫歷史新高，累計前 8 個月營收 645.43 億元，年成長 12.5％，欣興目前產能滿載，訂單能見度已至明年，隨著 iPhone 及搭載 M1 晶片的筆電、平板提高出貨，欣興 SLP 類載板、HDI 板、軟板出貨將會大爆衝，帶動業績增溫。



軟板廠台郡 (6269-TW) 今年首度打進蘋果 TWS 供應鏈，8 月營收 30.65 億元，年增 20.42％，創歷年同期新高，而蘋果預計下半年會推出 AirPods 新系列產品，台郡的 TWS 耳機軟板天線及手機 LCP 高頻天線模組都將大量出貨，預估第三季營收有望突破 100 億元，第四季會再優於第三季，後市值得期待。

目前大盤震盪整理，電子股成交比重接近 60％，顯示資金持續環繞電子族群，尤其半導體及資通訊產品需求強勁，締造台灣 8 月對中國大陸、美國的出口值分別達到 167.7 億美元、59.9 億美元，雙創歷年單月新高，相關族群營收表現更是亮眼，下半年業績十分看俏。



例如封測族群的欣銓 (3264-TW)、京元電 (2449-TW)、矽格 (6257-TW)，就是受惠晶圓代工及記憶體景氣暢旺，不論是 5G、WiFi 6、MEMS 或電源管理 IC 的晶片都需要測試，因此 8 月營收紛紛創下歷史新高，而隨著蘋果新品拉貨預估業績還會一路旺到年底。



萬寶投顧陳子榕指出，8/24 我也和大家分享了欣銓，股價也從 59.4 元漲到歷史新高 71.9 元，漲幅近 25％，這些都是真實的獲利。從那斯達克創高及亞洲科技股今年獲利由年初的 28％上修至 45％來看，下半年電子族群將是精采可期。請參考 8/24< 台股報復性反彈 這些股帶頭發動攻勢？>。

近期台股受疫情衝擊再度回檔，但從過去經驗來看，超跌之下反而提供好股票低接的好機會，投資人不妨留意被誤殺的好股逢低大撿便宜貨：

景碩 (3189-TW) 受惠 BT、ABF 載板價格持續上漲，景碩 8 月營收 32.98 億元，年增 47.7％，創單月新高；目前景碩 ABF 載板產能滿載，客戶已包下明年擴產 30％～40％的產能；BT 載板部分今年營收預估成長 20％、明年 12％；而下半年受惠蘋果新品上市，英特爾、超微新平台推出，加上 5G 滲透率提升，預估景碩全年獲利將成長 13％，明年再成長 4％。

合晶 (6182-TW) 因車用晶片及電子元件市況好轉，合晶產能維持滿載，透過產品組合優化，第二季毛利率大幅拉高至 32.31％，優於市場預期，下半年 8 吋重摻晶圓換約，預估價格會逐月上揚，下半年營收將達雙位數成長；因應市場需求，合晶拋光片、磊晶持續擴產，重摻晶圓營收比重也增加，全年獲利持續看旺。

泰鼎 - KY(4927-TW) 為台商於泰國設廠的印刷電路板製造廠商，客戶包括一線日、韓、歐系品牌廠。8 月出貨受到東南亞疫情影響，主要受越南影響，目前客戶在 8 月底都已經恢復 8 成左右的營運，9 月開始已正常出貨，累計今年上半年營收年增 20.87％，每股淨利 2.35 元。泰鼎旗下三廠共會擴建五條新的生產線，以生產車用與 Mini LED 背光板為主，隨新產能到位，增加新成長動能。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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