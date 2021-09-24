別擔心 恒大不是中國版雷曼時刻

中國恒大即將倒閉的傳聞甚囂塵上，中國房地產龍頭之一的恒大倒閉可能引起骨牌效應，迫使連串中國房地產企業與銀行關門。不少人的擔心也從一家企業會否違約，演變成對中國整體房地產與金融業的不信任。「鉅亨買基金」認為恒大並非中國版本的雷曼時刻，就算恒大倒閉，對中國與全球金融體系都不會帶來太嚴重衝擊，別被短期大量的負面新聞影響判斷並進而賣出持有資產。

1. 美元地位很特別，其他國家難以引起全球規模金融危機

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 2021/9/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

要解釋為何中國恒大與雷曼兄弟不同，就必須先理解全球主要貨幣的差別。目前全球企業債券規模為 41.4 兆美元，其中計價貨幣為美元、歐元與人民幣的規模分別為 15.6、10.2 與 7.8 兆美元。而 15.6 兆美元的美元計價企業債券，又可拆分為本國公司發行的與外國公司發行。如果美國聯準會決定大幅升息，除了對本國企業造成影響外，也會對外國但是用美元發債的企業造成衝擊（6.6 兆美元）。以同樣邏輯，整體債券規模龐大的人民幣，其中 7.7 兆美元都是本國企業發行，只有 0.1 兆美元是外國企業，所以中國貨幣政策對其他國家的影響較低。

2. 亞洲金融風暴：美國股市不受影響

亞洲金融風暴是支持前段論述的最好例子。美國聯準會於 1997 年開始升息，美國本身金融壓力也因此升高。海外投資人於 90 年代大舉投資亞洲國家股市，造成不少國家匯率過強、股市瘋狂上漲。而當寬鬆環境不再時，大量流出的資金則反過來打壓這些國家的匯率與股市。1997 年 8 月至 1998 年 8 月，短短一年間中國與印尼股市都下跌超過 80%（以美元計價），韓國與泰國也都有超過 60% 的跌幅。相較於慘跌的亞洲國家，美國與已開發國家股市反而上漲 13.4% 與 5.1%。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採恒生國企、印尼雅加達綜合、韓國 KOSPI、泰國 SET、MSCI 世界與標普 500 指數，資料日期: 2021/9/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。由於各國股市下跌時點不一，此處採中國股市最大跌幅發生時間為例。

3. 日本泡沫破裂：溢出效應有限

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採日經 225、MSCI 世界、標普 500 與 MSCI 亞洲不含日本指數，資料日期: 2021/9/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

相較於亞洲金融風暴時的重災國家，中國目前的經濟規模更龐大，是否會對全球帶來更嚴重的衝擊？日本 1988 年時名目 GDP 佔全球名目 GDP 比重高達 15.9%，接近目前中國的 17.4%（世界銀行）。1989 年房地產泡沫破裂期間，日本股市大跌 58.1%，但其他亞洲國家與新興市場國家非但沒被日本股市拖累，反而跟美國股市一齊上漲。就算經濟規模龐大，由於房地產市場大多為本國人投資，日本房市與股市泡沫破裂帶來的負向財富效應，雖然是之後 30 年日本消費不振與通膨沒起色的元兇，但卻未給全球股市帶來太大衝擊。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

股市波動將加劇，核心基金別賣、定期定額別停。中國恒大破產與美國政府債務上限逼近，都會帶來不確定性，並進而造成股市波動程度加劇。但這兩件事觸發全球金融危機的機率非常低，別被短期新聞嚇到並隨意賣出，美國或全球股票等核心基金的扣款也千萬別停，股價波動變大是該增加定期定額扣款金額的好時機。

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

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本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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