打賞功能出爐！推特公布一系列內容兌現工具 盼好文提高用戶參與度

推特 (TWTR-US) 表示，現在起用戶可利用「Tip」功能，直接付費給他們喜歡的內容創建者，該功能為今年稍早投資者大會上宣布的計畫之一。

推特高層週四表示，付款可通過 Venmo 等一般匯款 app 進行，也可以透過加密貨幣。然而，該新功能不會為推特帶來新營收，因為雙邊金流透過第三方團體進行。

推特負責創作者貨幣化的產品經理 Esther Crawford 表示，「推特不在金流中，我們不會從小費收益中扣除任何金額。」

今年 2 月推特在首次投資大會上公佈了雄心勃勃的成長目標，並概述了旨在實現這一目標的產品戰略，其中一項就是「Tip」功能。

推特消費者產品主管 Kayvon Beykpour 表示：「自從我們年初在投資者大會上分享我們的戰略和計畫以來，我們在該計畫上已有很大的進展。」

推特高層指出，除了「Tip」功能和其他一系列工具，例如可用來向他人收費以換取訪問額外內容的服務，以及另一個名為 Spaces 的語音聊天工具，都是協助創作者將內容兌現的一系列新工具。

未來幾週還會再推出一款產品，可讓使用者自 Spaces 上的重複編程賺錢。

倘若有更多內容創建者在推特上發表內容，就可以帶動更多有活力的內容和對話，從而提高用戶參與度，而用戶參與度越高，推特就能銷售更多廣告。

推特目前在第三方團體貨幣化產品上賺不了多少錢，所以目前正在衡量創造者可以靠這些工具賺多少錢。「我們衡量成功的方式，就是看創作者賺了多少。」Crawford 說。

推特也一直戮力將流量貨幣化。今年 2 月的投資者大會上，推特討論了擴大其網路廣告市場份額的計畫，品牌活動一直是推特的衣食父母，但推特希望可以讓一半的營收來自小型廣告商更偏愛的直接回響廣告和電商。

推特高層也提到了 2 月時宣布的其他舉措最新情況，其中亮點包括，推特推出了與 Facebook Groups 競爭的僅限邀請之社區功能，並添加了一系列功能，讓用戶可控制誰能夠在平台上回應自己的內容，以及他們想看到的內容類型。

推特週四大漲 2.44 美元或 3.80%，收 66.69 美元，盤後續揚。該股今年迄今已上漲 23%，略高於 S&P 500 指數同期約 18% 的漲幅。