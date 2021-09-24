〈貴金屬盤後〉Fed轉鷹 市場追求風險 黃金跌至6週低點

週四 (23 日) 交易，黃金期貨價格下跌至 6 週多以來的最低收盤價，係因投資者轉向股票並遠離避險資產。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，黃金走跌與「圍繞投資者信心改善和恐懼緩解的綜合因素有關。」

目前中國房地產巨頭恒大的問題已得到遏制，美國 Fed 也邁向縮表，英國央行貨幣政策委員會投票時也有 2 位「鷹派反對者」呼籲削減刺激措施。「各國央行更加鷹派的趨勢提高了紙鈔相對黃金等硬通貨的價值。」

12 月交割的黃金期貨價格下跌 29 美元或 1.6%，收每盎司 1749.80 美元，創 9 月 16 日以來單日最大下跌金額和幅度，也是 8 月 10 日以來的最低收盤價。

12 月交割的白銀期貨價格也下跌 23 美分或 1%，收每盎司近 22.68 美元。

Fed 週三示意將「盡快」削減購債規模，並在明年底之前升息，倘若投資者轉向孳息資產，這點可能會削弱投資者對黃金的興趣。

尤其是，Fed 表示，「倘若進展大致如預期，委員會認為資產購買步伐可能很快就會放緩。」

GraniteShares 資產投資組合經理 Jeff Klearman 表示，該聲明讓 Fed 走上更鷹派的道路，其意圖轉向支持 11 月開始縮表，並在明年 6 月完成，且市場情緒強烈傾向 2022 年至少升息一次 25 個基點，接著 2023 年升息 2 次或以上。」

「隨著 Fed『暫時性通膨』的觀點轉變，變得較為擔心更高更持久的基準通膨後，其態度也傾向遠離寬鬆貨幣政策。」他說。

與此同時，Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示：「Fed 主席鮑爾仍在記者會上，對美國經濟和就業增長前景表示樂觀。從股市和金融市場的正面反應來看，Fed 的會議結果雖然不傾向鴿派，但也不會讓美國貨幣政策太鷹派。」

「然而，實際利率仍處於歷史低位，且短期內似乎不太可能高於 0。目前，市場相信，當前極低的實際和名義利率環境至少還會持續一陣子。」Klearman 說。

「再加上對資產 / 股市水準下降的擔憂、恒大危機影響進一步溢出、通膨螺旋式上升的可能性、美國赤字 / 債務水準處於歷史高位且不斷增長，以及歐洲央行和英國央行持續的寬鬆貨幣政策，這些可能會提供金價紮實的支撐力。」Klearman 說。

美國經濟消息方面，上週 (9/18 止) 初次請領失業救濟金人數自 33.5 萬人增加至 35.1 萬人。持續的州失業請領人數增加 13.1 萬人，達 271 萬人。另外，美國製造業 IHS Markit 初值，9 月自前值 61.1 下降至 60.5。

其他金屬商品