詐騙再升級 股市名人遭冒名

萬寶投顧 2021年8月27號13點17分

社群網路股市詐騙手法層出不窮，股市名人飽受困擾，除自行澄清外，報警調查的遏止效果有限。這些名師日前發現詐騙新招術再升級，騙徒攔截他們的語音、影片中的策略及股票，轉賣大做二房東，合法業者的生存空間將大受打擊。

台股近兩年走勢多頭，加上社群網路叫進股票模式興起，有心人士及詐騙集團因而開始打著股市名人的名號，在 FB、IG(instagram）、Telegram、LINE 等社群媒體，招攬會員、推銷陸港台股、未上市股票，藉以謀利或炒股。

包括投信投顧公會理事長張錫、前知名外資分析師楊應超、陸行之、萬寶週刊社長朱成志、萬寶投顧投資總監蔡明彰、萬寶投顧執行長王榮旭、股市名人謝金河、理財達人阮慕驊等人，都飽受被冒名的困擾。

朱成志分析，社群媒體的股市詐騙手法通常有三，一是炒作港股、美股，標的多是冷門股或僵屍股，等股價炒高了，再透過社群出貨、割韭菜。

萬寶週刊社長朱成志 圖: 萬寶投顧提供

二是炒作台股，假借名人名號，誘騙投資人加入社群媒體的股市學習團體，分析解盤、推薦股票，待投資人嘗到甜頭，再誘騙匯款，被冒名的名人聲譽受損，卻苦於抓不到詐騙犯。

三是買賣未上市假股票，聲稱這些公司獲利佳，但實際上根本不可能上市櫃，投資人慘住套房、受到損失。

在 FB 分析股期及台股盤勢的股科大夫、群益期貨分析師容逸燊，也發現自己被冒名帶會員進出期貨，他說，合法的公司帶會員進出，投資人要簽委任書、公司也要開發票，但非法的業者偷偷參加合法公司的會員，再將資訊轉賣，既不開發票，也不遵守相關法規，投資人真假難辨，將使合法公司權益受損。

投信投顧公會理事長張錫說，他本人也身受其害，經親友詢問後，才發現自己被人冒名招收會員，推薦買賣海外股票，但他也發現，在反制工作上，自力救濟十分困難。

因此，投信投顧公會與券商公會將通力合作，進行一系列反詐騙宣導工作，包括刊登大幅廣告，由被冒名的名師一次性澄清、券商海外股票複委託下單系統加入警語，提醒投資人下單前三思，希望投資人提高警覺，避免受騙。

