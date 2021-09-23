iPhone新機開賣前夕5G報告出爐 電信雙雄拿下最佳影像傳輸體驗

蘋果 iPhone 13 系列新機將於明 (24) 日在台上市，國際行動網路調查公司 Opensignal 提前公布全球 5G 網路體驗報告，中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 與荷蘭電信商 T-Mobile 併列最佳 5G 影像傳輸體驗的業者。

Opensignal 將影像傳輸到終端設備來體驗並評分，中華電、遠傳與 T-Mobile 均被列入 75 分以上的優秀業者，分別獲得 85、84.8 和 84.4 分。

在 5G 下載速度方面，全球排名前六的電信商中，東亞電信商囊括 4 名，其中，遠傳以平均 447.8Mbps 的速度，拿下全球第一寶座，其次則為韓國電信商 SK Telecom，平均速度為 417.6 Mbps，中華電以 391.3 Mbps 緊追在後。

此外，遠傳、義大利電信商 TIM 以及西班牙電信商 Vodafone 的 5G 下載速度，與 4G 網路相比都提升 1000% 以上；泰國電信商 AIS 的 5G 平均下載速度則提高 1775.2%、日本樂天與沙特阿拉伯 Zain 分別增加 1560.5%、1560.2%，顯示全球電信商大幅優化 5G 網路。

Opensignal 表示，隨著用戶習慣透過社交媒體進行創作和分享，上傳速度越來越重要，而在 5G 上傳速度部分，遠傳平均速度高達 66 Mbps，再奪得全球最佳。

不過在 5G 遊戲體驗上，雖然使用體驗較 4G 成長 20% 以上，但都由韓國電信商拿下全球前三，包括 KT、SK Telecom 和 LG U+，其次則是由荷蘭的 T-Mobile 和 KPN、新加坡電信和愛爾蘭沃達豐並列。