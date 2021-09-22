凱基銀行女性主管佔比47% 居台灣銀行業之首

亞洲銀行業女力領袖調查入選台灣前五大 實踐「首選雇主」企業承諾

凱基銀行入選為台灣銀行業前五大女力領袖銀行！亞洲貨幣 (Asiamoney) 雜誌近期公布「2021 銀行業女力領袖調查」(Leaders for women Survey)，凱基銀行以「女性主管佔比」位居本國銀行第一，另「女性同仁佔比」、「高階經營團隊之女性佔比」、「晉用女性新鮮人佔比」亦皆排名本國銀行前五名，同時入選為亞洲銀行業前二十五名之列。此調查結果突顯凱基銀行多年來推動多元平等職場的成效，亦展現其實踐中華開發金控集團「首選雇主」承諾的行動力。

亞洲貨幣雜誌「2021 銀行業女力領袖調查」於今年 5 月份展開，調查對象遍及亞洲各國之銀行業，9 月 20 日公布調查結果。凱基銀行在四項調查類別均名列台灣前五名，其中，女性主管佔比達 47% 為本國銀行業者最高，排名亞洲銀行業第十三，顯示凱基銀行重視員工的專業能力，打破傳統升遷性別刻板印象，唯才適用。此外，全行女性員工佔比達 60%，位居本國銀行第四及亞洲銀行業第二十五，堪稱是女性友善職場環境。

凱基銀行重視聯合國永續發展目標 (SDGs) 之落實，承諾所有員工不因個人性別及取向、年齡、宗教信仰、職級等因素，遭受差別待遇，特別依據政府頒布之職場健康四大計畫，致力保護身為母親之女性員工健康。例如給予全薪產檢假 7 日、生育補助津貼、各辦公大樓設置完善哺乳室，於員工網站設置「媽咪好孕專區」提供孕期健康、生產照護、產後照護等孕程資訊，並與全國各地托育機構簽訂員工優惠方案，幫助同仁在懷孕期間、產後恢復、養育幼兒等階段皆能獲得實質照顧，擁有家庭與工作平衡的生活。

值得一提的是，今年 5 月中旬國內新冠肺炎疫情擴散之初，凱基銀行即以高效率訂定職場疫情應變計畫，透過完善數位基礎建設支援，同仁得以分批居家辦公直到 9 月初，員工因此可居家照顧正值暑假卻無法安排托育的子女。同時可向公司登記免費索取一盒 5 劑快篩試劑，有效照護自身及家人的健康。

依循母公司中華開發金控「首選雇主」之策略，凱基銀行連續兩年執行組織意見問卷調查 (OAQ)，藉此瞭解員工對公司在經營目標、流程效率、團隊合作、人才培育及創新思維等方面的評價，期盼增進同仁的認同感，建立正向循環的勞資關係。