〈陸港盤後〉中秋長假全球股市恐慌 上證無感逆勢上漲0.4%

市場不斷相傳恆大集團違約問題將導致中國出現系統性風險，受該消息的影響，周三 (22 日) 銀行及非銀行金融股開低，拖累上證與深證兩指數開盤下挫逾 1%。

不過在開盤後，風暴核心之一的地產類股止跌反彈，風電概念、煤炭等族群走升帶動滬深兩地指數震盪上揚，甚至在午盤後，電力類股持續上漲及鋼鐵類股的回溫拉抬上證由黑翻紅。

受到香港休市的影響，今日滬深兩市成交金額下滑人民幣 1905 億元，但仍有兆元水準，達人民幣 1.15 兆元，連續 44 個交易日破兆。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.4%，報 3628.49 點；科創 50 指數上揚 0.41%，報 1355.28 點；深證成指下跌 0.57%，報 14277.08 點；創業板指下挫 0.91%，報 3164.33 點。

因中秋假期因素今日港股及滬股通暫停交易。

法人觀點

國泰君安認為，今日早盤 A 股只花半小時就消化外在事件的利空，A 股現階段的投資邏輯並未發生任何改變，大盤短線修正可望帶來新的佈局機會。滬深兩市連續 44 個交易日成交量維持在兆元規模之上，顯示目前市場資金面較為寬裕，投資人仍積極看待股市。

因此，操作上建議可逢低佈局，可以繼續關注高景氣的鋰電池上下游、受益於漲價的煤炭、非鐵金屬等景氣循環股，及受惠於財富管理轉型的證券類股。

