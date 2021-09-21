〈美股盤前要聞〉美股期貨回升 道瓊期指反彈逾300點

美國聯準會 (Fed) 週二起進行為期兩天的利率會議。美國今日將公布 8 月新屋動工、建築許可。美國 10 年期公債殖利率來到 1.334%。美股期貨週二 (17 日) 回升，道瓊期貨漲 0.98%，標普 500 期貨漲 0.90%，那斯達克 100 期貨漲 0.81%。

1. SEC 釋出中概股警告

美中關係仍未有解凍跡象，週一 (10 日) 美國與中國兩國紛紛出手，美國對中概股投資人祭出進一步警告，中國則對川普時期的太陽能關稅提起上訴。

美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 週一強化對中概股投資人發布的警告。

SEC 於警報中詳細指出，投資人在評估購買中概股時應該考慮的問題，包括敦促投資者審查中國企業的財報、要求關注可變利益實體結構 (VIE) 是中國公司在美國上市常見的一種風險漏洞，以及要求注意到中國民營教育行業存在的風險等。

2. 白宮宣布將鬆綁旅遊限制

白宮周一（20 日）表示，將放寬對英國與歐盟等接種新冠疫苗遊客的旅行限制。新的規定將於 11 月初生效，航空公司預估這項措施將提振假日機票預訂。

白宮疫苗協調官員 Jeff Zients 表示，入境美國非公民身份旅客必須出示疫苗接種紀錄，以及出發前三天內的新冠病毒篩檢陰性證明。

此次美國旅遊限制鬆綁有對應配套措施，Zients 表示，在未來幾周美國疾病管制暨預防中心（CDC）將頒布一項新命令，要求航空公司收集每位前往美國的旅客資訊，以便追蹤接觸史。

3. 郭明錤估 iPhone 14 兩大改動

天風國際分析師郭明錤周一（20 日）預測，未來 iPhone 14 將出現兩大改動，包括螢幕「瀏海」改為一個「小孔」、配置 4,800 萬畫素的後置鏡頭，以及 2023 年可能發表螢幕下 Touch ID 的手機、而首款折疊機將在 2024 年問世。

郭明錤在預測報告中寫道，蘋果 (AAPL-US) 2022 年的 iPhone 有三大賣點：上半年推出首款支援 5G 的 iPhone SE、下半年推出的 iPhone 14 Max 售價將低於 900 美元，以及 iPhone 14 Pro 系列螢幕將不再有「瀏海」，取而代之的是一個小孔（punch-hole），且將配置 4,800 萬畫素的後置主鏡頭。

4. 推特撒 8.1 億美元求和解

推特 (TWTR-US) 週一 (20 日) 表示，將以持有的現金支付 8.095 億美元的集體訴訟和解金。根據該訴訟訴狀，推特高層 7 年前針對幾項公司成長關鍵指標誤導投資者。

該訴訟最初於 2016 年在美國加州北區地院提起，指控推特的「月活躍用戶數據」 (MAU) 誤導了投資者，當時推特高層承諾 MAU「中期」將增加至 5.5 億人，且「長期」將超越 10 億人，但推特這兩項承諾均未兌現。

推特表示，該和解金將在第三季財報上認列費用，且將以現金支付，預計第四季完成支付。

5. 派樂騰宣布與飯店業者合作

因應疫情緩和後上升的消費者需求，抓準經濟重啟商機，周一（20 日）美國健身器材公司派樂騰 (PTON-US) 宣布建立單一平台，供飯店業者線上訂購健身設備與旗下 Precor 的產品。

派樂騰業務長 Brad Olson 說：「這對我們來說是一次真正的 B2B 交易。公司向飯店業、渡假村出售健身器材已行之有年，這也是公司收購 Precor 的主要原因之一。」不過該公司並未將個人戶與商業銷售分開，其大部分收入仍來自個人用戶。

派樂騰表示，未來將與合作的飯店業在住客需求下，提供客房飛輪車服務。