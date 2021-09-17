〈新光銀展望〉海外布局鎖定新南向 三面向擴大數位化

新光金 (2888-TW) 旗下新光銀行總經理謝長融表示，分行佈點將「逐客戶而居」，海外布局方面，目前雖然只有香港分行，但是未來布局將優先考量東南亞國家，以新南向為策略。至於數位化，將以「提升數位產品力」等三面向擴張。

新光銀行淨利息收入表現亮眼，今年前 8 月年增逾 11%，新光銀表示，主要是受銀行核心存、放款業務成長及去年降息影響趨緩存放利差回穩，致淨利息收入有雙位數的成長，剩下的 4 個月時間，預估將持續維持前 8 個月的成長動能。

今年雖然仍受疫情影響，但淨手續費收入仍成長 2%，主要成長來自於信託、信用卡及放款業務手續費成長，第三季在疫情降級後，將持續加強信用卡及財管相關業務，預計全年淨手續費收入仍能維持正向的成長。

新光銀副總林俊辰表示，新光銀信貸放款餘額已達 600 億元，在業界排名第五，未來在純信貸部分，希望藉由數位平台更加成長，該行每年房貸、車貸、信貸成長皆達 7%，今年表現更亮眼，7% 的成長目標，在 6、7 月已達陣。

談到數位化，新光銀資深副總李正國表示，將以三面向擴張，分別為提升數位產品力、數位行銷能力、顧客體驗。今年 3 月新光銀行數位有效戶正式突破 50 萬大關，提前達成再倍增目標，即使配合政府免收跨行轉帳手續費，但截至 8 月底，數位收益仍較去年同期成長 47%，顯示數位轉型並非口號，而是現在進行式。

海外布局方面，謝長融表示，將優先考量東南亞國家，首先以申設越南平陽分行為主，持續與越南國家銀行溝通，爭取於 2022 年獲得越南平陽分行設立原則許可；綜觀東協國家，新加坡為亞太地區主要金融中心之一，具有友善的商業環境與稅制制度，進出口貿易活絡，故將以新加坡作為海外布局的下一據點，並評估申設新加坡分行。