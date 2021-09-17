特斯拉繼續漲 Wood還在賣 9月已拋售2.97億美元

「女股神」Cathie Wood 仍然支持特斯拉 (TSLA-US) 後市看漲，不過本月份她繼續選擇賣出，周四 (16 日) 再賣約 3140 萬美元的特斯拉，使她 9 月賣出特斯拉達近 3 億美元。

與此同時，特斯拉依然是方舟旗下基金最大的持股標的，但在最近由低點反彈時，Wood 選擇站在賣方，是方舟 9 月份賣出最多的股票，總值達 2.97 億美元，超過賣出各約 5000 萬美元的任天堂、瑞士製藥公司羅氏控股及軟體公司 Trade Desk。

特斯拉周四收盤上漲 0.15%，收 756.99 美元。

Wood 對特斯拉的長期前景仍然看好，最近重申這檔股票 3000 美元的長期目標價。不過方舟操作股市的策略，是定期賣掉部分贏家股票，以便投資其他目標，Wood 認為這是種聰明的做法。

在賣掉特斯拉的期間，方舟一直在買進的股票，最獲得關注的是總部位於紐約的自動化公司 UiPath。這家公司於 4 月 IPO，之後股票暴跌 20%，方舟投資本月斥資超過 1.85 億美元，購買了大約 340 萬股股票。

方舟還斥資約 9650 萬美元和 8000 萬美元，購買串流媒體公司 Roku 和 Zoom Video Communications 的股票。

整體而言，方舟 9 月份一直在拋售大型科技股，將在 Alphabet、Facebook 和亞馬遜的股份削減了多達 2400 萬美元。