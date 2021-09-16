政院：108萬劑莫德納、64萬劑AZ疫苗將抵台

行政院發言人羅秉成今 (16) 日在院會後記者會轉述，明 (17) 日起將有一批自行採購的莫德納疫苗到貨，約 108 萬劑，會優先提供間隔期滿的長者施打第二劑，另外，64 萬劑自購的 AZ 疫苗也會在明天到貨。

蘇揆會中指出，台灣能夠控制疫情，都是大家合作努力的結果，政府透過各方努力採購疫苗，希望民眾輪到施打次序時就出來打，明天將有政府自行採購 108 萬劑的莫德納與 64 萬劑的 AZ 疫苗運抵台灣，總計到貨量將達 1730 萬劑，超過他當時在立法院的報告目標。

衛福部長陳時中會中表示，該批莫德納疫苗在完成檢驗封緘作業後，將盡速配送至地方政府，讓已接種第一劑疫苗間隔滿 10 周的長者施打第二劑。

政院證實，明天有一批約 64 萬劑自購的 AZ 疫苗來台，據悉，將由華航負責載運，自泰國啟運，預計下午 3 點 40 分左右抵達桃園國際機場。

根據統計，日本政府五度捐贈台灣 AZ 疫苗，加上尚未抵達的 50 萬劑疫苗，累計贈與 390 萬劑；立陶宛、波蘭分別捐贈 2 萬劑、40 萬劑；台灣政府向 AZ 公司訂購的 1000 萬劑疫苗，近半年分批到貨 372.75 萬劑；我國透過 COVAX 訂購的 476 萬劑，也陸續到貨 102 萬劑。台灣受贈加上自購的 AZ 疫苗，合計約 900 萬劑。

此外，BNT 疫苗即將啟動校園接種，羅秉成透露，由教育部安排，自 9 月 22 日陸續提供高中職、五專、國中 1 至 3 年級接種，據 19 縣市回收的意願調查，高達 93.83% 學生有意願施打 BNT 疫苗。