〈振興加碼〉新北加倍券10/20開放市民登錄 最高5000元換1萬

中央振興五倍券即將上路，地方政府加碼也動起來，新北市長侯友宜今 (16) 日宣布，新北加倍券將在 10 月 20 日開放市民登錄換購，3 種方案共計 31 萬份，最高為 5000 元五倍券換取 1 萬元加倍券，可用於市場、夜市、商圈等店家。

市場處說明，新北加倍券提供 20 萬份「5 百換 1 千」、10 萬份「1 千換 2 千」及 1 萬份「5 千換 1 萬」共計 31 萬份，最小面額 50 元，以方便民眾進行小額採買。每 1000 元的五倍券可換取 10 張面額 50 元加倍券及 5 張 100 元加倍券。

適用範圍包含新北轄內公有市場、部分民有市場、夜市、商圈、觀光工廠、旅宿業及一般商業等超過 15000 家。除百貨、賣場、超市、超商外，也歡迎一般商業，透過在地商圈或商業會組織加入加倍券適用範圍。

新北加倍券將於今年 10 月 20 日起至 10 月 31 日開放市民線上登錄，可選擇換購方案、兌領地點等，每組身分證字號僅能擇定一種方案登記，登記期間內皆可更改，11 月 8 日公布得獎名單，後續以簡訊通知中獎人持身分證及紙本五倍券於 11 月 19 日至 12 月 3 日至指定地點兌領，使用期限至明年 4 月 30 日止。

侯友宜指出，希望用小額紙本面額帶動基層庶民消費，預估會帶動 200 億元的基層消費經濟。至於「數位加碼」活動部分，使用電子支付就直接回饋購物金，這部份不用抽籤，鼓勵市民多加利用。

