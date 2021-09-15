美而快強打網紅經濟牌 估未來每年營收可成長3-5成

服飾電商業者美而快 (5321-TW) 今 (15) 日召開線上法說會，董事長廖承豪表示，美而快平均每三個月可創立一個新網紅品牌，並將網紅 KOL 流量轉化為時尚商品消費，已確立「品牌孵化平台」和「流量變現」的獲利成長模式，目標未來每年營收可以 30-50% 快速成長。

廖承豪指出，美而快轉型為「品牌孵化平台」，將網紅經濟和時尚電商概念結合，憑藉 10 年以上電商營運經歷，串聯設計、生產、行銷到完整物流的電商資源，協助擁有粉絲群眾的網紅 KOL 創立品牌，並推出服飾、配件、美妝、居家和保養品等周邊商品，平均每三個月即可創立一個新網紅品牌。

廖承豪表示，過去 3 年來共培育高達 30 個網紅品牌，再加上既有品牌，已擁有超過 280 萬名會員，可透過電商平台、直播帶貨或一頁式團購等方式，並依大數據分析消費者行為，依據商品屬性進行精準銷售。

為全方位拓展電商版圖，美而快去年起積極向外拓展非服飾類的商品，並於今年推出 UR 生活選物自創品牌，生活選物在這波新冠肺炎疫情期間成長快速，上半年已占整體營收比重約 16%。

展望後市，美而快強調，將持續拓展網紅經濟，接下來將鎖定開拓東南亞市場，與新加坡、馬來西亞、泰國等地的海外網紅合作，藉此將台灣品牌推廣至海外。

美而快今年前 8 月合併營收 18.08 億元，年增 34.16%，並未受疫情衝擊服飾需求影響，而上半年稅後純益為 3911 萬元，年增 366%，每股純益 (EPS)1.12 元。