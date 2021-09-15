今年第五度買進 宏碁董座陳俊聖8月再增持自家股票400張

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 對下半年筆電市況、營運不看淡，根據公開資訊觀測站資料，董事長暨執行長陳俊聖 8 月再度加碼自家持股，透過旗下木實投資買進 400 張，為今年第五度買進自家股票，累計今年已買進 1400 張，共同營運長黃資婷 8 月也同步加碼 60 張持股。

陳俊聖近年持續加碼自家持股，顯示對公司營運有信心，身體力行持續加碼持股，今年 3 月透過旗下木真投資 100 張後，5 月、6 月、7 月則透過木實投資各加碼 500、150、250 張持股，此次再買進 400 張，累計今年以來共增加 1400 張持股。

若以宏碁 8 月平均價格 25.77 元推算，陳俊聖 8 月就砸下 1030.8 萬元加碼自家持股。

營運方面，宏碁雖受限缺料影響，但 8 月各主要產品線續維持雙位數成長，其中，Chromebook、商用筆電營收年增 63.4%、51.9%，電競產品、顯示器營收則分別年增 35.1%、18.1%，也認為下半年整體需求仍大於供給，加上微軟 (MSFT-US) 即將推出新作業系統 Windows 11，將有助營運成長。

宏碁 8 月營收達 271.04 億元，月增 3.84%、年減 0.6%，約持平去年，累計前 8 月營收 2045.39 億元，年增 24%。