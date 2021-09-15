【Wen姐筆記】台指結算大戲登場 本土莊家見縫插針

本周台股重頭戲之一，台指期結算，將於今天正式登場! 台股連 2 日量縮，維持在 17400 點至 17500 點關卡間震盪，昨日加權指數以 17434.9 點作收，成交值縮至 2618 億元。外資籌碼部分，現貨小幅加碼，台指期淨空單維持在 1.5 萬口左右，近期低檔水位，因此今日盤中波動，反而得留意本土莊家的見縫插針動作! 17400 仍為籌碼對峙區，不過支撐板塊有下移現象，仍得留意震盪擴大! 多空強弱分界為 17422 點。關鍵點位為 17353、17447 與 17520 點。

9 月以來的 10 個交易日，17400 點城池成為多空角力的中線，17353 點為南端最重要的防守據點，17400 點兩端哨站為 17384 與 17422 點，多方必須挺住，才能維持短多控盤權，如能站穩 17447 點，17500 點城池與兩端哨站 17486 與 17520 點。17555 點為北上發動的重要引信，必須成功突圍點火，多方才能續往前高與 17700 點挺進! 17600 點兩端哨站為 17588 與 17616 點，17633 與 17666 點為 17700 點關前最後 2 個階梯!

今天除台指期結算，選擇權也同日結算，如 17353 點棄守，需特別留意，短多將居於下風。如回測 17300 點與 17255 點，17300 點兩端哨站為 17323 與 17282 點，如 17255 點未能挺住，還是得提防續往月線附近尋求支撐! 17200 點城池與兩端哨站為 17182 與 17222 點，如續往 17153 與 17100 點回測，多方必須提高警覺，為中長線多方最重要的防守位置，17100 點兩端哨站為 17077 與 17123 點。

蘋果 iPhone 13 亮相，但美股並未獲得激勵，台股近 2 日的量縮，個股類股不同調。多方近 2 日量縮，但仍力守短中長期均線之上，雖然仍是一手好牌，但是面對本土莊家見縫插針，今天的台指期結算，還是得留意一手好牌被打爛! 總之，今天尾盤是否出現戲劇化的走勢? 投資人得多留意台積電等權值股表現! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)