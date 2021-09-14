陳時中：考量經濟必要 9/20後有望鬆綁防疫規範

新北幼兒園群聚事件持續擴大，今 (14) 日再添 2 例確診新冠肺炎，為正在居家隔離的未滿 5 歲女童及爸爸，該案累計 32 人染疫。不過，二級警戒 9 月 20 日即將屆滿，指揮中心指揮官陳時中透露，目前疫情在控制之中，正在研議鬆綁措施，會綜合經濟的必要性逐步放寬。

由於台灣多個縣市零確診已久，蘇揆建議指揮中心考量國人生活的便利性，適度放寬防疫規範。陳時中指出，目前幾個事件都在控制中，接下來會綜合經濟必要，研議逐步放寬防疫規定，若團體覺得有必要，可向主管單位提出，會進一步納入考慮。

外界關注 9 月 20 日以後的疫情警戒是否放寬，陳時中表示，沒有要加嚴的準備，可能會鬆綁，但各單位還在蒐集資料討論中。

至於新北幼兒園群聚案，指揮中心表示，確診的台北市裝修工人夫婦，曾出入染疫埃及家庭所居住的社區大樓，經過完整定序，並與其他確診者比對，病毒與幼兒園完全一致，研判為同一起事件。

指揮中心表示，今天新增的案 16204、案 16205 分別為 30 多歲男性及未滿 5 歲女童，為同住家人，因有北部某幼兒園相關接觸史，於 9 月 6 日匡列為居家隔離對象，爸爸 9 月 12 日出現發燒等症狀，今天確診，該起幼兒園傳播鏈已造成 32 人染疫。

