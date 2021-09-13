蔡明彰觀點：別人當寶我們當草 低估原物料捲土重來

今天報告的主題是「別人當寶我們當草 低估原物料捲土重來」。

萬寶投顧蔡明彰強調，各種跡象顯示上半年大漲的週期股原物料經歷三個月換手整理，將再度發動一波攻勢，高點可望落在 11 月前。

美國雖不至於重演 1970 年代的停滯性通膨，但目前主要經濟數據，包括第三季的 GDP 增長率、就業報告及民眾消費信心，都明顯受 Delta 病毒影響，勢必使得即將舉行的 9 月 21 日 FOMC 不會對外宣佈縮減 QE，而下次 FOMC 將在 11 月 2 日召開。

結論是台股在 11 月前仍有資金行情。剛公佈的美國 8 月 PPI 增長 8.3％，再次刷新紀錄。其中，食品及運輸的漲幅最大，這兩種項目直接指向原物料，由於大宗商品及航運成本的大漲，全世界各國生產商的生產成本都在提高，有的可以轉嫁成本，有的不行，因此最後贏家是原物料及航運兩大產業。

近來美股走跌，但陸股走揚，可視為原物料股即將發動的訊號，道瓊指數迄上週五連 5 黑，不少大型投資銀行看淡 9 月及接下來秋天的美國股市，理由就是民眾消費放緩，國際熱錢永遠在尋找低估的賺錢機會。美股標普 500 今年來大漲 19％，但陸股上證指數僅漲 7％，8 月中國進出口成長率雙雙優於預期，年底前人行可望再次調降存款準備率。

更重要是近幾個月官方的嚴厲監管措施，陸股跌過頭，吸引國際資金抄底，目前上證指數挑戰 3,700 點的 6 年高點，意義重大，陸股年底前將有一波補漲機會。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股得天獨厚，不管是工業或出口市場，都與美國及大陸高度連動，於是美股上漲帶動台股科技股，若陸股上漲帶動台股傳產股，因為中國是全球最大原物料生產及消費國，近來煤炭、鋼鐵、水泥、航運股都在大漲。

從過去歷史經驗觀察，原物料價格高點往往落後總體經濟，落後時間約 5～6 個月。例如金融海嘯之前，全球經濟高峰 2007 年 10 月，當時台股出現 9,859 點最高點，但原物料價格高點在 2008 年 3 月，台股出現 9,309 點高點，但已無法再創新高，可是原物料族群股價都再次刷新高點。

以中鋼 (2002-TW) 為例，2007 年 10 月的高點 52 元，但 2008 年 5 月的高點 54.4 元，證明原物料走勢落後，若太早出清持股會後悔。

以今年全球經濟成長率來看，復甦的高點大約在 5 月左右，參考以往歷史經驗，原物料價格的高點將出現在 11 月，正是聯準會宣佈縮減 QE 的時刻，台股高點 18,034 點出現在 7 月，以電子股佔權重 6 成研判，如果電子漲不動，18,034 點極可能是今年台股最高點。

萬寶投顧蔡明彰強調，電子股能不能再漲要看半導體，景氣最好是晶圓代工，第三季毛利率及 EPS 都成長。不過，航運、鋼鐵會來搶奪半導體的資金動能，聯電 (2303-TW) 自 8 月 20 日 54.4 元以來，已上漲三成，7 月以來外資買超個股第一名是聯電，累積買超 63 萬張，但上週賣超近 10 萬張，表示聯電波段漲幅已大，外資逢高減碼了。

產業景氣變臉令人措手不及，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創(3481-TW) 自去年第四季以來，單季大賺百億元，EPS 1 元，今年第二季更賺近 200 億元，EPS 2 元，但很快 8 月開始面板報價反轉大跌，股價已提前腰斬。

產業景氣有上下游的傳導性，當景氣不好，彼此唇亡齒寒，不可能面板雙虎再忍受零組件不斷漲價。現在傳出驅動 IC、TDDI、電源管理 IC 等三大晶片拉貨減緩，研判第四季報價開始反轉，這些 IC 設計股價高處不勝寒，一旦三大晶片 IC 設計股股價下跌，恐怕晶圓代工再大漲的空間有限了。

跟隨陸股上漲，不少大宗商品價格創新高，鎳創 7 年高，鋁創 13 年高，顯示國際熱錢在 11 月原物料高點前，大舉炒作基本金屬。

萬寶投顧蔡明彰強調，多數原物料是國際性產業，於是鋼鐵、航運、塑化等走勢在各國股市應該同一方向，可是別人當寶，我們當草。大陸鋼鐵產量佔全球一半以上，龍頭寶鋼雖 10 月盤價持平，但第三季獲利持續攀升，自 8 月來股價大漲 54％，中鋼僅漲 10％。除非寶鋼補跌，否則中鋼補漲，中鋼週一站上 40 元關卡，外資上週買超 9 萬張，取代聯電，成短期買超最大個股。

再舉國際鋁價今年來大漲 48％為例，中國鋁業 9 月來股價大漲 33％，美國鋁業上漲 12％，可是台股唯一在美國有鋁捲板工廠的大成鋼 (2027-TW)9 月來股價持平，根本沒有反映 8 月營收創歷史新高的基本面。

別人當寶、我們當草，表示台股相關原物料嚴重低估，絕對是波段買點。航運的貨櫃輪、散裝輪也是相同，近來不斷創新高點，但台股航運仍是整理。

就以大陸航運股來說，貨櫃輪龍頭中遠海控 9 月低點以來已大漲 16％，台股貨櫃三雄 9 月來仍下跌，陽明 (2609-TW) 還下跌 7％，長榮(2603-TW)8 月營收衝上 500 億元，以毛利率 54％估算，單月大賺 240 億元，單月 EPS 4 元以上，如此獲利超過中遠海控，但股價表現嚴重落後。

大陸散裝輪指標寧波海運、招商輪船，9 月來分別上漲 13％及 24％，但台股的散裝輪 9 月來都下跌，但包括慧洋 - KY(2637-TW)、正德 (2641-TW)、四維航(5608-TW)、建新國際(8367-TW) 發佈的 8 月營收都寫下歷史新高，股價與基本面脫鈎並不合理。

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