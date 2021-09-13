產險業Q2申訴率萬分之0.079 國泰奪本土表現最佳

據財團法人金融消費評議中心公布產險公司最新第二季遭申訴比率顯示，統計今 (2021) 年 4 月 1 日至 6 月 30 日止，產險公司整體申訴率為萬分之 0.079，其中，國泰產險申訴率僅萬分之 0.028，繼 2020 年之後再度成為本土產險公司中申訴率最低公司。

金融消費評議中心每季循例公布申訴比率，從申訴的件數與比例，即可看出一家保險公司與客戶互動的綜合情況。透過申訴率，民眾可以約略知道各保險公司在「業務招攬」、「承保範圍」、「事故原因認定」、「理賠金額認定」等方面，是否能讓大多數保戶滿意，為投保時可參考的重要指標。

據金融消費評議中心統計，整體 20 家產險公司，申訴率為萬分之 0.079，除部分簽單契約總件 (人) 數在 20 萬以內的外商產險公司包括：比利時商安宜產險、法商科法斯產險、有限責任台灣區漁船產險合作社，申訴率為 0 以外，以本土產險公司前五名來看，國泰產險萬分之 0.028 最低，兆豐產險萬分之 0.039 次之，其餘依序為新光產險萬分之 0.044、第一產險萬分之 0.072、明台產險萬分之 0.083。

國泰產險表示，致力提升客戶服務的溫度與速度，除在金管會今年公平待客評比獲選為排名前 20% 的業者，更是連續兩年獲得肯定。

不少客戶關注的理賠問題，國泰產險從制度及法規面著手，讓理賠同仁能清楚掌握主管機關對於理賠作業評核的原則、規範；同時輔以「理賠儀表板」的使用，不論是外出勤務或開會在外，理賠同仁及主管只要透過隨身的行動裝置，即時管控理賠處理效率與服務溫度的各項指標。

除了個人理賠服務升級外，目前國內農業保險商品，主要的承保事故皆為天候相關風險所致的農產品損失，對於農民來說，買保險卻還要花費心力去瞭解是否已達到理賠標準，國泰產險今年初也針對農業保險商品推出「理賠即時通」。