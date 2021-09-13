本週前瞻 | 以太坊年度盛會「ETHOnline」正式拉開帷幕

歐洲期貨交易所（Eurex）將推出比特幣 ETN 產品，併成爲歐洲首個受監管比特幣衍生品交易市場。

對於以太坊社區以及開發者來說每年最重要的活動之一 ETHOnline 將於本週五（9 月 17 日）起 正式啓動，ETHOnline 由 ETHGlobal 組織舉辦，活動將包含一系列的黑客馬拉松以及嘉賓演講等環節，作爲年度規模最大的以太坊活動之一，往屆 ETHOnline 的黑客松中湧現了數量可觀的優質項目。今年 ETHOnline 將於 9 月 17 日至 10 月 15 日在線上舉辦，目前已開放註冊，活動期間每週五都將舉行主題峯會，主題分別爲「NFT & Creators」、「Governance & DAOs」、「開發者工具」、「Merge & Scalability」。此外，以太坊創始人 Vitalik Buterin、Chainlink 工程師 Patrick Collins、Fluence Labs 科學家 Bernhard Borges 等都將參與 ETHOnline 擔任評委或進行主題演講。

歐洲期貨交易所（Eurex）宣佈 推出 比特幣 ETN （交易所交易票據）期貨，該期貨交易市場將成爲歐洲首個受監管的比特幣衍生品交易市場。本次期貨發行將於 9 月 13 日啓動，基於在法蘭克福證券交易所上市的比特幣 ETF BTCetc 發行。相較於美 SEC 屢次推遲對比特幣 ETF 的審批決策，歐洲似乎對於加密貨幣市場態度較爲緩和。歐洲期貨交易所執行董事會成員 Randolf Roth 表態說道「鑑於機構對比特幣安全風險的需求不斷增長，我們很高興開始在我們受監管的交易和清算基礎設施上掛牌這些比特幣 ETN 期貨」 。

Loot 創始人 Dom Hofmann 發起的銷燬 Loot 合約密鑰的提案表決投票已於北京時間 9 月 13 日 0:00結束。Dom Hofmann 在提案中表示，在權衡銷燬 Loot 合約密鑰的利弊之後，贊成銷燬密鑰，提案還顯示，銷燬密鑰至少需要超過 60% 的人投贊成票，否則將默認保留。投票最終結果顯示，贊成銷燬密鑰一方以 88.92% 的支持率勝出。

此外 Cardano 此前預定於 9 月 12 日上線智能合約功能目前 推遲 至北京時間今日凌晨進行，目前已經完成。HFC 事件發生後的幾個小時內第一個簡單的智能合約腳本將會被部署在 Cardano 上，更復雜的 DApp 需要更長的時間才能通過公共測試網推出，數百個項目預計在 9 月和 10 月部署，並在第四季度加速部署。

其他重點事件一覽（點此訂閱區塊鏈日曆）

9 月 13 日

Neo-CLI v 2.13.0 將 部署 到 Neo Legacy 主網

IDEX 向合作伙伴 開放 IDEX v3 混合流動性解決方案

Block.one 旗下加密貨幣交易所 Bullish 交易競賽 結束

去中心化永續期權協議 Shield Protocol 將 分發 在 BSC 創世交易比賽期間獲得的 SLD 代幣

9 月 14 日

Solana 生態穩定幣協議 Parrot Protocol 計劃 開啓 代幣 PRT 的 IDO

跨鏈借貸平臺 Vee.Finance 計劃 上線 Avalanche 主網

NFT 二層解決方案 Immutable X 代幣 IMX 的公募活動 結束

9 月 15 日

MetaverseMiner 關於 META 代幣的流動性發行 結束

波卡先行網絡 Kusama啓動 第二輪第三場平行鏈插槽拍賣

去中心化合成資產協議 UMA 團隊將 決定 是否繼續實施開發者挖礦計劃

固定利率借貸協議 Notional 計劃 推出 V2 版本

專注大宗交易的 DEX 平臺 Integral 將於北京時間當日 20:00 正式 發行 治理代幣 ITGR 並進行 IDO

9 月 16 日

Solana 生態 AMM 協議 Raydium 推出的 NFT 項目 Cyber Samurai 將 上線 DropZone

9 月 17 日