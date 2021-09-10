飯店業谷底復甦 晶華、雲品8月營收回升至3個月高點

隨著國內疫情警戒降級，飯店業 8 月營運有谷底復甦之勢，晶華 (2707-TW)、雲品 (2748-TW) 等連鎖大型集團 8 月合併營收雖仍較去年同期衰退，但已回到 3 個月來高點，雲品指出，政府推出振興政策，有望帶動國內觀光內需市場回溫，但仍將持續關注疫情走向。

雲品 8 月合併營收 0.79 億元，月增 106.18%，年減 50.41%，累計前 8 月合併營收 8.48 億元，年減 19.38%。

晶華 8 月合併營收 3.82 億元，月增 42.21%，年減 27.48%，累計前 8 月合併營收 32.23 億元，年減 4.42%。

雲品指出，8 月國人消費力道開始回升，日月潭雲品住房和君品酒店外帶餐飲營運動能均轉強，正持續針對旗下住房、館外餐飲業務資源整合，並與同業包括凱撒、雲朗和老爺結盟，再次攜手跨品牌推破萬元的高單價聯賣商品， 而君品酒店也於 8 月下旬恢復客房營運，看好振興措施將對觀光內需回溫有助益。

另一方面，針對宴會事業，雲品積極籌備新的合作計畫，力拚吸引更多特色場地業者加入君品 Collection 營運行列中。

晶華則表示，旗下各飯店持續強化防疫措施，以迎接國旅市場訂房以及餐廳內用開放，展望 9 月，除了月餅禮盒銷售挹注，預料中秋連假有助帶動住房和餐飲收入。