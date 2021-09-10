歷史經驗表明，Loot 取得成功的關鍵是讓開發人員獲得有效激勵

要想讓 Loot 取得成功和可持續發展，新的開發者需要有動力在原有基礎上繼續構建。

撰文：Brian Flynn

翻譯：盧江飛

在加密貓（CryptoKitties）出現的早期階段，有少數開發人員嘗試在這個 NFT 遊戲之上構建新體驗，就像人們在 Loot 之上構建體驗一樣，當時在加密貓上構建的開放項目被稱爲 Kittyverse。

Kittyverse 是一些 建立在加密貓之上的第三方體驗，比如：

KittyHats – 可以裝扮你的加密貓

KittyRacers – 可以讓不同加密貓展開比賽

不過在此過程中，第三方開發人員發現了一個問題，即：相比於在現有 NFT 之上構建體驗，開發新應用程序並銷售 NFT 總是更有利可圖，這會導致數百個遊戲工作室在沒有兌現承諾的情況下出售 NFT。

之後，加密貓背後的開發公司 Dapper 意識到，此前市場上最大的機會是構建一個具有可組合性的遊戲，並且要爲開發者設置相應的激勵機制，這樣纔會實現沒有人需要（願意）構建一個新遊戲。

出於這個考慮，他們又創建了 Cheeze Wizards（@CHZWZRDS）。

雖然 Cheeze Wizards 擁有與當前 Loot 相類似的整個開發者生態系統，但最重要的部分是錦標賽合約（tournament contract）。任何人都可以使用現有 Cheeze Wizards，然後在主要比賽之外舉辦自己的比賽並相應地收取費用。

然而，最終沒有人舉辦過錦標賽，主要原因是因爲舉辦比賽太過複雜（儘管有激勵措施）。

此時 NFT 行業出現了兩條不同的發展路徑：

將大品牌 / 大項目帶入 NFT 市場，並讓開發人員在此基礎上構建 (Dapper)

建立一個最低限度的基礎，讓開發人員建立在上面 (Loot)

但在所有這一切中，不斷出現的一個問題是開發人員的激勵措施，爲什麼開發人員有動力在現有生態系統之上構建而不是構建自己的生態系統呢？

實際上，要想讓 Loot 取得成功和可持續發展，新的開發者需要在此基礎上進行開發。

當我們處於狂熱之中並且有許多令人興奮的創新時，請關注開發人員付出的時間和努力，以及如何讓他們獲得回報。