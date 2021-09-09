〈稅收統計〉前8月稅收近2兆元 創歷年同期新高

財政部統計處今 (9) 日公布稅收統計，8 月實徵淨額共 1324 億元、年增 3.8%；累計前 8 月實徵淨額 1 兆 9360 億元、年增 23.5%，創歷年同期新高。

以個別稅目來看，8 月包括證交稅年增 99 億元、貨物稅年增 10 億元較多，但營業稅與綜所稅則分別比去年同期減少 29 億元、26 億元；統計前 8 月，營所稅增加 1740 億元、證交稅年增 1021 億元、營業稅增加 471 億元、貨物稅增加 139 億元較多。

財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年前 8 月包括總稅收、營所稅、營業稅、證交稅、關稅、遺產稅、房屋稅與牌照稅等稅收同步創歷史新高，但相較之下，娛樂稅則因疫情影響，前 8 月稅收僅 8 億元、較去年同期減少 24.8%。

陳玉豐進一步指出，受疫情警戒影響，導致娛樂稅從過去每月平均約 1.4 億到 1.5 億元驟降，其中 6 月稅收只剩 6800 萬元，7 月更大幅腰斬剩下 800 萬元，8 月雖因微解封回升至 2100 萬元，但仍較去年同期減少 85.6%。

另外，受疫情影響民眾減少外出與聚餐，油氣貨類 8 月稅收也減少 12 億元，菸酒稅 7、8 月稅收也分別有 1 成左右的減幅。