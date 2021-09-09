輝達、超微 夾殺英特爾

英特爾前兩季財報不如預期，它的失敗就是 Nvidia、超微的成功，而後兩者財報和股價優異，靠的是就台積電先進製程的奧援。

【文／魏聖峰】

半導體產業最受惠從去年以來的景氣復甦，從ＮＢ、ＰＣ對半導體零件的需求，到５Ｇ、ＡＩ產業的強勁成長，無不需要半導體零件。費城半導體指數從去年低點到今年四月初創歷史新高後開始震盪，直到八月份半導體股才又開始轉強。實際上，半導體類股從四月份創新高後進入整理，產業的需求依然強勁，景氣循環仍處於成長期，有利於未來股價的續強走勢。

費城半導體指數成分股今年以來的表現，輝達（Nvidia）累積漲幅將近七四％，資本市值達五七一○．八億美元，一度超越台積電的資本市值，成為全球第十大資本市值企業。

Nvidia 市值進全球前十大

Nvidia 以一家ＩＣ設計公司一度擠進全球前十大資本市值企業，在全球半導體產業中是首見。Nvidia 在去年十月間宣布將以五四○億美元收購半導體ＩＰ龍頭 ARM，目前這樁併購案還在各國監管機構的審理階段。最近科技業反對 Nvidia 併購 ARM 的聲量越來越大，從特斯拉、微軟、亞馬遜和三星電子全都加入反對 Nvidia 併購 ARM，他們擔心假使 Nvidia 收購 ARM 後，能透過手段達到最新的ＩＰ，影響其他ＩＣ設計業的公平競爭原則。

持平而論，Nvidia 若能收購 ARM，無異如虎添翼，會加快高倍速運算（ＨＰＣ）的能力，並大幅提升在ＡＩ層次的技術能力。但現在不論科技業還是英國、歐盟等國都針對這樁併購案表達有違反托拉斯法的精神，更何況中國政府不同意這樁併購案的機率也是很大。從這角度來看，Nvidia 能併購 ARM 的機率的確在降低中。即使在這個氛圍下，近期股價還能維持創新高表現，顯然華爾街市場並不在意 Nvidia 收購 ARM 是否會破局，就算這樁併購案最後沒能成功，Nvidia 在業界依然保有強勁的成長動能，短期內無人能敵。

Nvidia 在八月中旬舉行全球頂尖電腦圖形研討會的 SIGGRAPH 2021 中承認，該公司在四月間舉行的 GTC 2021 年產品發表會的黃仁勳是假的，其身上的招牌皮衣、背後的壁爐與廚房，還有畫面中每件物品全都是用軟體渲染出來的逼真畫面。由於當時投影片逼真，若 Nvidia 沒有出來坦承造假，整個電腦繪圖業界卻都沒有人出來質疑，凸顯 Nvidia 在這方面的技術維持在業界的競爭力。Nvidia 在這個簡報投影片中，透過圖形軟體、演算法以及多個ＡＩ模組和影音模組，外加 Nvidia 在遊戲市場主打的「光追功能」技術，集所有技術於這個投影片內。

Nvidia 在研討會上完整揭露他們幕後的技術能力後，讓股價從一八五美元直接衝到二三○美元，再創下歷史新高。Nvidia 的這場秀，將會在遊戲、ＡＩ影像模組等次產業奠定教主的地位，維持營運成長動能。此外，Nvidia 八月下旬公布上季財報後，市場發現資料中心部門的營收成長動能依然強勁，在資料中心用伺服器晶片的市場在完成收購 Mellanox，並將 Mellanox 的營收灌入財報後，Nvidia 過去四季以來在資料中心部門的營收維持三五～一六一％的年增率，並擴大在資料中心晶片市占率成長，在與英特爾和超微市占率競爭中，Nvidia 對龍頭英特爾的威脅越來越大。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2160 期

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