蝦皮母公司Sea將募資63億美元 推動併購和擴大國際版圖

蝦皮母公司新加坡 Sea 公司將募集 63 億美元，以在全球擴張事業版圖並進行併購，這將寫下今年全球企業增資最高紀錄。

Sea 將發行 1,100 萬股美國存託憑證 (ADR)，這部分以周三收盤價計算價值約 38 億美元，Sea 還將發行 25 億美元可轉債，總計 63 億美元。

在紐約交易的 Sea ADR(SE-US) 盤前下挫。該股周三收盤報每股 343.8 美元，今年為止共上漲逾 70%。

以釋股規模來看，這將是中國電商業者拚多多 (PDD-US) 自去年 11 月 18 日集資 41 億美元迄今最大規模，若是包含可轉債後的總金額，則是 2020 年 6 月美國電信商 T-Mobile 之後最高紀錄。

Sea 是東南亞企業的市值霸主，主要業務為線上遊戲和電子商務，都是疫情期間的受惠產業，騰訊是投資人之一。拜股價大漲之賜，創辦人李小冬在 8 月成為新加坡首富。

星展集團控股分析師 Sachin Mittal 說：「Sea 會繼續拓展市場，尤其是拉丁美洲電子商務和東南亞的餐點外送。產業競爭愈來愈白熱化，搶奪市占率成為第一優先。」

蝦皮正在擴大巴西電商事業，並計劃拓展歐洲和印度業務。Sea 曾在 8 月上修兩大事業的年度財測，對自己在國際市場上的發展深具信心。

東南亞的金融科技 (FinTech) 和電子商務公司今年來都募集大量資金，以把握疫情後的良好時機。這也是 Sea 在短短不到一年的時間裡二度募資，該公司去年 12 月曾以每股 195 美元募集到 25.7 億美元。

Sea 最近把更多心力放在 FinTech 發展上，包括去年已經取得新加坡的數位銀行執照，以及據悉今年 1 月 收購印尼 Bank BKE。