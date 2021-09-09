【野村投信】正面看待台股的良性修正

焦點訊息：

由於本土新冠疫情再次升溫，進一步衝擊投資人信心。為此，台灣證券交易所今 (8) 日公開呼籲投資人勿輕信未經證實的謠言，讓投資回歸基本面，以免影響投資判斷。

我國 8 月出口值 395.5 億美元，較去年同期增加 26.9%，再創歷年單月新高；累計今年前 8 月出口總值達 2,844.2 億美元、年增率 30.9%。在電子產品漲價效應與美國基礎建設帶動下，財政部預估今年我國單月出口均值有機會突破 400 億美元大關。

經理人觀點：

明年整體獲利成長急凍，資金將偏好電子族群：

台股獲利年初至今持續上修，但進入下半年，評價面將轉向 2022 年的獲利預期表現。我們預期整體台股明年獲利將大致呈現持平，其中電子股仍將持續成長，而金融和傳產明年恐將衰退。因此我們認為在今年高成長基期下，明年大盤本益比將有一定程度的下修，以反映已墊高的市場預期。至於選股方面，獲利持續成長的電子股將為資金主流。

進入高原期，主要經濟體成長放緩：

總體經濟數據來看，繼上半年整體呈現高成長後，近期成長率開始降溫；尤其中國近期公布的各項總經數據都可以看到成長放緩的跡象。美國除零售銷售數字不佳外，我們也觀察到在解封之後，美國民眾的消費習慣已由過去以購買商品為主的消費行為，轉向服務性消費，將不利以製造業為主的台廠。

真正的終端需求將被放大檢視：

以終端商品來看，今年市場從手機、Chromebook 到面板等族群的需求遭輪番下修，但可以看到半導體族群是持續喊漲，因此真正的問題是，過去供應商的需求到底由何而來。我們認為在台積電漲價下，重複下單的疑慮可望和緩，而市場及供應鏈也將能釐清需求在哪，惟近期恐將有許多負面雜音影響市場情緒，但對於健康的市場修正，我們並不悲觀。

我們看好什麼？

除了我們持續看好的晶圓代工、ABF 族群，我們也看好鋼鐵產業，我們認為第三季為傳統淡季，在報價小幅修正後，第四季有望受惠美國基礎建設行情而有一番表現。電子股方面，矽晶圓在明年下半年產能陸續開出後，可望大幅挹注營收及獲利，另外在 IC 設計族群遭漲價議題衝擊之時，我們較為看好 ASIC 及矽智財相關類股。

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