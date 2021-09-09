盤前財經大事搶先讀2021年09月09日

今日操盤前瞻

美國上週初領失業金人數

中國 8 月 CPI、PPI

新股掛牌：八方雲集

除權息：統一、凌華、世芯 - KY、聯上等

Fed 褐皮書：Delta 疫情影響 7 至 8 月經濟成長略微放緩

美國聯準會（Fed）在周三（8 日）發布的經濟褐皮書中表示，7 月初至 8 月，美國經濟成長略微放緩，主因是 Delta 病毒促使疫情升溫，導致民眾外出用餐、旅遊活動減少。閱讀全文...

特斯拉中國 8 月銷量大幅反彈 本地銷售成長近 50%

據中國乘聯會周三 (8 日) 公布數據，特斯拉 (TSLA-US) 在中國生產的汽車本土銷量上月反彈，較 7 月份成長了近 50%。閱讀全文...

騰訊、網易等遊戲企業和平台被中國官方約談

中國中央宣傳部、國家新聞出版署有關負責人周三 (8 日) 約談騰訊、網易等遊戲企業和平台。網易美股盤前迅速轉跌，跌幅一度擴大至 4%。閱讀全文...

股市震盪當沖客降溫 8 月比重降至 45.29%

台股 8 月月線雖如願收紅，但隨著國際股市震盪、當沖新制上路，使得散戶熱情降溫，包括成交量周轉率、當沖與交易戶數同步下滑，其中當沖雖仍占成交值比重 4 成以上，但已降至 45.29%。閱讀全文...

長榮 8 月營收衝破 500 億元 寫新里程碑

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 昨 (8) 日公布 8 月合併營收，衝上 500.22 億元，月增 9.03%，年增 164.79%，並寫下單月營收衝破 500 億元的新里程碑，累計前 8 月合併營收 2858.2 億元，年增 131.72%。長榮指出，由於整體海運運價上漲，帶動收入增加。閱讀全文...

友達 8 月營收微降至 327 億元 近七年同期新高

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (8) 日公布 8 月營收，雖然整體出貨較上月回升，但受面板價格回落影響，營收連兩個月微幅下滑，8 月營收達約 327.1 億元，月減 1.9%，但仍連四個月站穩 300 億元大關，年增 34.86%，續攀近七年同期新高，累計前 8 月營收 2446.52 億元，年增 48.87%。閱讀全文...

聯電產能供不應求 今年營收將破 2000 億元 已在談更長訂單

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 董事長洪嘉聰昨 (8) 日獲頒獲頒國立清華大學名譽工學博士，洪嘉聰表示，聯電 1985 年剛上市時，市值約 11 億元，現已來到 8000 多億元，是當時的 700 多倍，今年營收可望超過 2000 億元。共同總經理簡山傑則表示，產能仍供不應求，正在跟客戶談明年訂單、甚至更長期的合作。閱讀全文...