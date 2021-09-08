玉山銀行與證券雙雙榮獲《今周刊》財富管理評鑑「最佳永續發展獎」第一名

玉山於 2021 年今周刊財富管理銀行暨證券評鑑榮獲 4 座獎項肯定，在整體綜合評鑑上榮獲「最佳財富管理銀行」特優，在個別獎項方面玉山銀行及玉山證券均獲頒「最佳永續發展獎」第一名，玉山銀行亦取得「最佳行銷創新獎」第三名。

今年是第 15 屆今周刊最佳財富管理銀行暨證券評鑑，透過銀行、證券、理專及第三方等全方位的調查，全面評核財富管理銀行的體質與表現。今周刊認為，ESG 風起雲湧，金融扮演火車頭；財富管理業者肩負全新責任，不僅要引領資金加入影響力投資，也需強化自身治理，才能在贏得新世代客戶認同之下，更協助台灣接軌全球趨勢。

玉山從金融本業出發，致力發展永續環境、投入社會公益、落實公司治理，透過長期穩健的努力，在 ESG 領域有優良表現。除發行綠色債券的檔數與規模均為台灣金融業第一，在今年 2 月更與多家台灣傑出企業共同發起玉山 ESG 永續倡議行動，推動聯合國 SDGs 永續發展目標，以實際行動持續擴大永續金融的影響力。此外，近年 ESG 投資概念逐漸為各界所重視，玉山在財富管理產品審查流程中納入 ESG 評估，嚴謹篩選具 ESG 題材概念理財產品，並攜手合作夥伴共同推廣 ESG 相關金融商品，實現永續金融。

玉山堅守誠信正直、專業負責的核心價值，結合金融專業與團隊力量，協助顧客將有形的財富託付給玉山，更多無價的財富留給自己。玉山理財職系沒有與業務績效直接連結的個人獎金，理專團隊以顧客需求為核心，提供專業的資產配置方案；並透過專家團隊及整合跨職系資源，全方位滿足顧客金融服務需求，贏得顧客長期的信賴與滿意。

獲獎不僅是榮譽，更是責任，玉山將秉持「心清如玉、義重如山」的精神，持續跨越綜合績效、企業社會責任、永續經營三座大山，以專業的服務團隊，持續為顧客創造更多的價值。