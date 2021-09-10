需求帶動 商用不動產催出高買氣

全球經濟情勢續往通膨、低利率方向走，眼見房價未因疫情有顯著波動，市場熱錢急尋出口，加上基本面需求帶動，近來市場上商用不動產超夯，供給不足、產品稀缺、閒置率持續下探、租金有撐等諸多優勢帶旺交易，又以擁有嶄新格局與大器門面的商用不動產新案，最受市場注目。

擁黃金科技長廊的台中市，不只吸引科技產業聚集，不少隱形冠軍產業也在此紮根茁壯，看準台中地理位置居中，又有三鐵共構的台中高鐵特區，速達國道、省道，交通路網四通八達，近期，台中高鐵特區注目投資案「超級娛樂購物城」，也確定由廣三 SOGO 百貨主導的第一大國際獲最優申請人資格，將投資逾 300 億元打造全台規模最大高級百貨購物中心。

事實上，台中高鐵特區具備交通機能、腹地廣大優勢，近幾年產官學持續加碼投資，如國泰人壽參與的「物流共和國台中園區」、新光人壽打造「台中傑仕堡」頂級旅館與樂齡宅綜合開發案、國泰人壽行政中心等，推升高鐵特區商機、產值急速上升，但區內商辦大樓供給遠低於需求，直到今年，才由在地老牌建商金旺盛建設，連推兩案商辦大樓「高鐵 A+」、「高鐵 ONE」，甫推案即震撼市場，不僅店面已搶先有診所、金融業進駐，商辦產品銷售表現不俗。

金旺盛建設發跡台中市大里，推案腳步穩健，重視區域深耕，10 餘年前洞悉高鐵特區發展前景，在此大量獵地，開發「尊爵系列」電梯別墅，推案已來到第 11 期，此次連推兩案商辦產品皆為先建後售，展現雄厚建築實力，更讓企業主「即買即用」。

市場分析，商用不動產需求強勁，現有商辦閒置率已下探到 2%，加上後疫情時代全球市場積極轉型，對於商辦空間、格局大小均重新定義，例如高科技產業會將業務單位、管理單位獨立，入主高級商辦大樓，廠商洽公方便，也有助吸引優秀人才就業，值得一提的是，為加強防疫，擁有獨立茶水間、衛浴設備，一層兩戶兩梯的「高鐵 A+」、「高鐵 ONE」，諸多貼心設計也讓賞屋的企業主眼光一亮。

「高鐵 A+」、「高鐵 ONE」現場銷售觀察，企業主、自營商找商辦，首選交通動線暢旺區域，其次，為員工上班環境著想，鄰近商圈、公園綠地更為加分，民生所需、休閒娛樂一併滿足，其中，「高鐵 A+」規劃 81 至 144 坪，已銷售 5 成，「高鐵 ONE」規劃 89 至 186 坪，一樓迎賓大廳挑高 7 米，標準層一層兩戶，戶戶通風採光佳、面寬 14 米，頂樓 12 樓採樓中樓規劃，可作旗艦總部、頂級會館等使用，地下室全平面車位等設計，產品設計吸睛，加上臨近林新醫院，據悉，不少醫療器材、藥商等也來洽談進駐事宜，詢問度很高。

接待中心：台中市烏日區榮和路 25 號

洽詢電話：04-2337-9658

需求帶動，全台商用不動產買氣超旺，此為台中高鐵特區全新商辦大樓「高鐵 ONE」實景。(圖: 業者提供)

台中高鐵特區擁三鐵共構優勢，交通網絡暢旺，吸引產官學界持續加碼投資。(圖: 業者提供)



