料況緩解 緯創8月營收站回700億元 英業達續攀今年新高

代工大廠緯創 (3231-TW)、英業達 (2356-TW) 今(8) 日公布 8 月營收，在零組件料況較上月改善下，緯創各產品出貨動能回溫，單月營收站回 700 億元大關，達 702.79 億元，月增 4.1%，為今年次高，英業達 8 月營收則達 486.87 億元，月增 6.98%，續創今年單月新高。

緯創 (3231-TW)

緯創 8 月各主要產品線出貨均較上月回升，單月營收重回 700 億元大關，達 702.79 億元、月增 4.1%、年增 0.4%，為今年單月次高，累計前 8 月營收達 5160.38 億元、年減 5%。

出貨方面，緯創 8 月筆電、顯示器出貨分別達 210 萬台、140 萬台，均較上月成長，月增幅達 5%、16.7%，桌機出貨則持平上月達約 70 萬台。

展望未來，緯創指出，目前訂單能見度已達年底，今年整體需求仍大於供給，零組件供應缺口則仍維持先前看法，達約 2 成，預期到年底狀況改善有限。

出貨方面，緯創表示，8 月各產品出貨均符合預期，依目前訂單、出貨評估，預期 9 月各產品出貨都將持平 8 月，整體第三季出貨持平第二季，第四季出貨也將持平第三季水準，維持下半年營運將優上半年看法。

另一方面，緯創也持續擴大與印度 Optiemus Electronics 合作，雙方將在過往合作的基礎上深化合作，強化布局智慧製造，產品則鎖定智慧手機、筆電等。

緯創旗下雲端伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 今也公告 8 月營收，達 143.52 億元，月增 1.3%、年減 2.9%，累計今年前 8 月營收達約 1190.01 億元、年增 1.2%。

英業達 (2356-TW)

英業達 8 月合併營收達 486.87 億元，月增 6.98%、年增 8.84%，續創今年單月新高，也是近 11 個月新高，主因是料況較上月改善、出貨回溫，累計前 8 月營收則達 3208.5 億元、年減 3.03%。

出貨方面，英業達 7 月筆電出貨量達 200 萬台，為今年單月新高，月增、年增均為 5.26%，累計今年出貨已達 1370 萬台。

英業達表示，第三季仍是全年營運高峰，雖然筆電、伺服器料況缺口仍達約 10-15%，但依目前訂單評估，第三季整體出貨都將季增 1 成以上，第四季則還要觀察料況，智慧裝置方面，雖然需求強勁，但零組件相較筆電、伺服器更加嚴峻，目前仍無法預估出貨展望。

另一方面，英業達近年持續活化資產，日前代子公司英華達科技、英源達科技公告處份上海閒置廠辦空間，交易總金額約達人民幣 5.2 億元 (約新台幣 22.36 億元)，處分利益約人民幣 2.72 億元 (約新台幣 11.69 億元)，預計認列在本季財報，屆時可望貢獻每股純益約 0.32 元。