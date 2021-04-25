泰昇-KY本季入淡季 加速投資設立上游原物料廠

東協紙尿褲品牌大廠泰昇 - KY(8480-TW) 第二季進入淡季，且主要銷售地區柬埔寨近期新冠肺炎疫情擴大，可能進一步影響市場消費力道，估營收將低於首季，且可能僅維持 2020 年同期；公司將加速投資越南的上游不織布原料廠，預計本月發包動工。

泰昇 - KY 首期投資 1500 萬美元，在越南西寧省租用 7 萬平方米 (約 2.12 萬坪) 的設廠用地，將投資興建不織布上游原料廠，加速生產垂直整合，預計最快在今年第四季完工，預估投產後的全年產值將達 2500 萬美元。。

泰昇 - KY 2020 年稅後純益 3.91 億元，創新高，年成長 13.3%，每股純益 9.96 元，賺回近一個股本，董事會通過擬配發股利 6 元，盈餘配發率 60.24%，低於上年的 69.11% 配發率，泰昇 - KY 主管指出，公司考量保留部分資金，以支應越南西寧省的關鍵原料新廠建廠支出所致。

泰昇 - KY 原預期，2021 年疫情影響將全面消退，大力拉動東協新興國家經濟全面快速復甦，公司新一代嬰兒尿褲也將陸續上市，因此對今年營收重返高成長抱持樂觀看法，但是第二季淡季中，主要銷售地區柬埔寨近期新冠肺炎疫情擴大，可能進一步影響市場消費力道。