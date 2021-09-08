撰文者 - DECO 雜誌

資料暨圖片提供 - 成舍室內設計

棲夢之所

Blanc de Blancs

生活中免不了喜怒哀樂，各種情感堆疊起伏，許多關於美好的感覺，可能抽象且不易描述，而一座以溫暖、包容和質感鑄成的家；便是持續產出安定和慰藉的專屬容器，不只提供再出發的勇氣，還能讓努力過後的果實加倍甜美，這麼來看：家存在的意義，不也正像微酸帶甜、香氣馥郁的白中白香檳，最適合對那個為了追夢，始終全力以赴的自己說一聲：「敬妳！」

玄關進門第一眼所見的鍍鈦金屬屏風，就像瑰麗焦點緊抓目光，下緣特製長凳兼具餐椅、穿鞋椅、收納櫃空間界定等多功能。

全宅實際面積不到 20 坪，建商原始配置卻是三房二衛，不僅有過道長廊，臨場空間感更是壓迫。所幸居住成員單純，加上房屋格局方整，李宜臻設計師接手後，首先安排相對彈性的公、私領域配置，包含地坪零閒置、外走道化為內走道、同時流暢串接數個生活單元的循環動線，整體設計主題和機能重點也更具指向性。

打破領域介系 回字型動線

入口玄關的簡潔和精緻，同樣令人印象深刻。設計師以一道質地輕薄的鍍鈦金屬屏風作為場域裡外界標，一方面屏障直貫餐廚區目光，一方面也透過屏風面的直列勾縫線條，連同下方功能多樣的特製長凳，引導視野往迎光處開展。

由玄關往廚房延伸的牆面，全數規劃精美高櫃列，並透過活潑線構與分段機能加以整合，而一點透視看去的金屬屏風，也融為線條計劃的一部分。

金屬屏風不僅是界定空間內外的象徵性語彙，於廚房端而言還是易於養護的防濺板。

隱身於客廳沙發背牆兩側的整合式開口創意，堪稱賞析全案的關鍵！這兩扇門後分別可達臥室、衣帽間、浴間三個獨立單元，形塑往左、往右皆可自由移動的循環動線，如此一來，屋子裡不見閒置走道或長廊的存在，全數空間都能重複被使用，這也是本案雖屬小宅先天，卻能擁有大宅空間感的秘訣。

低限素材 盡顯個性品味

巧妙結合特色素材、大地色階、卓越空間比例，同時凸顯獨家設計感與景深層次，每個步驟皆賦予本案豐富生命力。客、餐、廚開放並列的公領域，取包容力絕佳的深淺灰階打底，從施作電視牆、餐區端景櫃底的薄岩磚、全室磐多磨地坪、沙發背牆和臥室床頭微泛閃光的特殊塗料，甚至是室內所有機能櫃體外觀板材，都可見灰階肌理、沉靜木質、手作溫度深淺呼應的風格因子，精心刻劃簡約中的質系、觸感變化，讓每個視角都是風景，從而創造能與主人喜好輕快對話的低調高級感，以及令人備感寵愛的使用者體驗。

以灰階薄岩磚打底的電視牆，於沈穩中展現大跨距氣勢，與天花板、長凳切齊的分段設計，同時完成劃分場域目的。

精品私領域 感官從此豐滿

臥室與客廳同享採光面，即使床尾近窗處巧設電視柱機能，也能透過微妙角度設定，保有光感透析全室的清朗。此外，以特製高櫃列取代隔間牆的手法，無形中也為居宅爭取看似存在感不強、實則大容量的收納空間，特別是衣帽間內一座貼牆精品區，上方玻璃櫃能隔絕濕氣、灰塵，為寶貝們提供妥帖保護，俐落金屬層架、飾品拉抽、下方鍍鈦鞋區都是最佳展示台，鏡影、燈光烘托下尤其賞心悅目。

由臥室往外看也能吸納客廳光影變化。

左圖：宛如頂級飯店般光影溫潤，高級感俯拾即是的浴間設計。 右圖：視線越過精品衣帽間，隱約可見浴間內的華美光影。

SPACE NOTES

建築形式 // 大樓新成屋

空間坪數 // 室內約 18 坪

室內格局 // 玄關、客廳、餐廚區、臥室、衣帽間、浴室

使用建材 // 薄磚、鍍鈦金屬、特殊塗料、磐多磨、鋼刷木皮、系統櫃

成舍室內設計 忠孝公司

李宜臻

現任 // 成舍室內設計 忠孝公司 助理總監

學歷 // 國立成功大學 建築系

來源：《DECO TV》9 月

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