若再升三級警戒 網銀、ATM轉帳手續費減免將重啟

疫情指揮中心指揮官陳時中今 (7) 日表示，若新北疫情未控制住，不排除全國升回三級警戒。對此，金管會表示，若日後再度提高至三級警戒，網銀、ATM 轉帳手續費減免等三級暫行措施將會重新施行。

繼 Delta 變種病毒長榮機師案後，再爆發陽性率偏高的新北幼兒園群聚案件，新北市昨天已跟進桃園市管理方式，採取加強二級防疫措施，這也讓國內疫情再添變數。

銀行局副局長童政彰今天表示，現在是防疫新生活，即便現在已從先前三級降到二級警戒，民眾仍維持戴口罩、勤洗手習慣，銀行業的營運方針、員工健康安全管理、相關作業流程，例如線上彈性處理措施等，到目前為止也都維持一樣的運作方式。

先前台灣疫情三級警戒期間，金管會在 5 月 20 日宣布網路銀行和行動銀行轉帳手續費全免，實體 ATM 轉帳手續費減收 2 元，以降低民眾出門群聚感染風險，但是 7 月 27 日起疫情警戒調降至第二級，線上及自動櫃員機 (ATM) 的跨行轉帳手續費優惠自 8 月 3 日凌晨零時起恢復原收費，外界關切台灣若再度升級三級警戒，是否再啟優惠。

童政彰表示，目前仍是二級警戒，若日後再度提高至三級警戒，網銀手續費減免等三級暫行措施將會重新施行，金管會將持續密切注意疫情發展，在政策面作滾動檢討。

金管會主秘陳開元進一步指出，目前還是二級警戒，尚未升級，因此金管會防疫措施仍維持現有狀態，至於是否重啟異地分流辦公等措施，會視指揮中心和地方政府防疫政策，配合作調整。