〈台新銀攻消金〉搶新北全運會商機 限量2萬張聯名卡最高10%回饋

台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行多年來力挺體育賽事，適逢兩年一度、全國規模最大等級最高的全國運動會，睽違 18 年之後，再度由新北市負責舉辦，台新銀行列名為唯一贊助支持的金融機構，台新銀行總經理尚瑞強表示，此次以賽會聯名的概念獨家發行專屬金融卡，限量 2 萬卡，提供參賽選手、團隊職員筆筆消費高達 10% 的回饋。

110 年全國運動會將於 10 月 16 日至 21 日在新北市登場，新北市政府與台新銀行今 (7) 日舉行聯名金融卡記者會，除了獨家聯名金融卡，並搭配台新銀行 Richart Life APP 的「全運會專區」。

吳東亮致詞時表示，感謝新北市長侯友宜的盛情邀請，讓台新銀行成為本次新北市政府舉辦全運會的合作夥伴，共同為台灣體育活動盡一份心力，讓這麼大型的體育盛事可以在新北市如期舉辦，台新銀行力挺新北全運會，全力支持臺灣體育發展。

台新銀行多年來致力於支持各項體育活動及協助選手培育，包括南投空手道、女子高爾夫球選手等，並已連續 3 年冠名舉辦 Women Run 女子路跑活動，支持高中籃球聯賽賽事，去 (2020) 年進一步冠名贊助「福爾摩沙台新夢想家」職業籃球隊，再創臺灣籃球熱潮，台新銀行藉由這些實際行動，支持臺灣體育發展，培育更多優秀選手。

此次針對新北全運會，台新銀行總經理尚瑞強表示，該行獨家發行限量 2 萬張的新北全運會 Richart 聯名簽帳金融卡，以廣受年輕人喜愛的 Richart 所設計的卡面，將再掀話題，如為參賽選手與團隊職員今日起申辦 Richart 帳戶，即可獲得新北全運會 Richart 聯名簽帳金融卡，活動期間內，以該卡消費，筆筆消費享有高達 10% 回饋。

尚瑞強表示，目前 Richart 帳戶已超過 260 萬戶，市占率持續居數位帳戶之冠，Richart Life APP 的用戶數也已達 150 萬戶。

尚瑞強進一步表示，此次大力推展全運會，特別於 Richart Life app 設立「全運會專區」，提供全運會完整的賽程資訊、限量優惠券及週邊紀念商品選購，讓全民都可透過 Richart Life 生活金融生態圈熱血參與全運會，還可以聰明消費享回饋。