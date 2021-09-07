〈比特幣成薩國貨幣〉站上5.2萬美元創四個月新高 主板廠營運添動能

虛擬貨幣年中以來持續受各國監管打壓，但隨著市場利空消息淡化，加上中南美洲國家薩爾瓦多首開先例，7 日起承認比特幣為法定貨幣之一，推升比特幣價格站上 5.2 萬美元大關，創下近四個月新高，市場認為，隨著價格回溫、應用擴大，挖礦需求可望逐步回升，也將為主板業者下半年營運添動能。

台主板業者包含撼訊 (6150-TW)、映泰 (2399-TW)、青雲 (5386-TW)、麗臺 (2465-TW)、華擎 (3515-TW)、技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW)、華碩 (2357-TW) 等。

觀察整體顯卡市況，部分業者坦言，年中受監管消息影響，礦卡需求確實放緩，但現階段市場已有回溫，加上電競需求支撐，輝達 (NVDA-US) 及超微 (AMD-US) 供貨也較上半年改善，認為下半年旺季營運仍可期。

雖然各國央行持續擴大對虛擬貨幣監管，但虛擬貨幣已是全球金融交易新趨勢，目前除薩爾瓦多是以政府角度開放使用比特幣外，多家國際企業、機構也以行動力挺，包含支付業者 Paypal(PYPL-US) 已在英國推出比特幣交易服務，加密交易貨幣所 Coinbase 也宣布增購 5 億美元價值的虛擬貨幣。

在企業力挺之下，比特幣等虛擬貨幣價格逐步回升，根據 CoinGecko 最新報價顯示，比特幣近一日報價來到 52500 美元之上，相較年中低點漲幅超過 7 成，乙太幣漲勢則更為犀利，近一日報價來到 3900 美元之上，對比年中低點已翻倍成長，反彈逾 1.1 倍。