【龍哥講股教室】投信結帳？航運起航？

近期台股就是震盪整理，月線已經順利翻揚，接下來就是等待關鍵紅 K 棒表態，只要表態就可以攻擊前高 18034 點，現在震盪都沒關係，只要沒有跌破 17207 點，都是多方控盤，只是這兩天投信有點開始結帳的跡象，之前買很多而且漲很多的個股要留意結帳賣壓，例如新唐 (4919-TW)，強茂 (2481-TW)，晶宏 (3141-TW)，創惟 (6104-TW) 等等，至於外資昨天買跌深的面板和驅動 IC，要小心是隔日沖的籌碼。

台股 8 月份大跌，尊龍操盤系統的波段空單抱緊緊，大賺千點行情，電腦期貨會員大賺 + 101 萬，龍哥也不知道台股會這麼弱，但是沒有想到的行情一樣可以大獲利，再來台股大幅度反彈，龍哥一樣沒有預估到這麼強勢，不過尊龍操盤系統沒有缺席，期貨波段多單又賺 + 84 萬；選擇權四大核心策略連續賺 3X 周，龍哥真的不知道連續幾周了，妥善運用期貨和選擇權可以增加績效。

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<航運>

航運基本面沒有問題，等待技術面的轉強，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)，萬海 (2615-TW)，陽明 (2609-TW) 今天強勢上漲，醞釀止跌，以長榮為例，股價站上昨天高點 125.5 元，有正式止跌訊號，不過月線反壓屬於反彈行情，反彈到 133~137 元就容易有壓力，搶反彈的話，操作手腳要快，停損停利要設好，想要了解更詳細的操作，建議看龍哥節目會更了解 (https://lihi1.com/UOB7n)。

<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變，中國和俄羅斯都管制出口，為什麼？因為全球鋼鐵需求超級滿，鋼鐵產品漲翻天。指標股看中鋼 (2002-TW) 股價過 38.5 元會有底部型態，鋼鐵股春天來了，觀察大成鋼 (2027-TW)，精鋼 (1584-TW)，中鴻 (2014-TW) 等。



<電子>

MCU 猛虎新唐 (4919-TW) 虎落平陽被犬欺，上週龍哥公開告訴大家已經把新唐出清，把資金轉到搶錢計畫的新主力股，上週賣 169 元，現在剩下 138.5 元，一張相差 30 元，有沒有賣股票，績效會差很多，這兩天投信開始獲利放口袋，小心結帳賣壓，這時候當然不能去接刀子，何時還能再操作新唐？建議大家每天鎖定龍哥的節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。

龍哥 5 次操作新唐，領先市場提早佈局，簡單享受獲利，累積獲利 + 200%，這是賺兩倍的概念，100 萬就變成 300 萬，夠漂亮吧。



台股指標看半導體概念，手機以及車用；可以觀聯電 (2303-TW)、漢磊 (3707-TW)，欣興 (3037-TW)，台光電 (2383-TW)， 全新 (2455-TW)，穩懋 (3105-TW) 等，例如，接下來 iphone 要發表新機，其他廠商也會發表新機，會帶動換機潮，手機相關個股可以注意，例如，8086 宏捷科，是手機 PA 功率放大器，另外還切入第三代半導體碳化矽和氮化鎵材料，開始出貨，兩大成長引擎會帶動營收和獲利。

聯電 (2303-TW) 法說未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，龍哥在 8/23 告訴大家，聯電股價跟著大盤修正到季線附近，站回月線要再度挑戰前波高點，聯電是不是創高了，再度驗證，這才叫做領先市場，後面還是看漲。

ABF 載板，今年的需求甚至到明年的訂單都沒什麼問題，指標先看景碩 (3189-TW) 股價創下近期新高，再度驗證，搶錢計畫第一檔順利開胡，直接大獲利，拉回再找買點，一切盡在不言中。

營收飆速王，龍哥很早就公開是 LED 驅動 IC 的聚積 (3527-TW)，Mini LED 應用為 TV 和 APPLE 筆電和平板，長期趨勢看好，賣一顆 LED 就需要一個驅動 IC，所以 LED 賣越多，聚積就賺越多，這是非常簡單的道理；龍哥從 150 元推薦操作，最高漲到 279 元，大漲 80%，了解產業面，領先市場提早佈局就可以簡單獲利；另外還可以觀察佰鴻 (3031-TW)，億光 (2393-TW)，一詮 (2486-TW)，富采 (3714-TW)。

IC 設計重返榮耀，法人佈局創惟 (6104-TW)，晶焱 (6411-TW)，矽力 (6415-TW)，創意 (3443-TW)，智原 (3035-TW)，信樺 (5274-TW)，威鋒電子 (6756-TW)，譜瑞 (4966-TW)，祥碩 (5269-TW) 等；有留意龍哥電話連線和節目的朋友可以發現，靜電防護 IC 廠晶焱 (6411-TW) 的投信籌碼穩定，股價區間震盪，今天終於突破創高，剛剛轉強；IC 設計還有寶藏，大家要多做功課。

電動車是未來的趨勢，商機非常大，所以車用相關都要長期關注，例如，電動車的心臟－電池，電動車沒有電池還叫電動車嗎？電動車銷量成長，趨勢向上的話，電池的銷量一定往上走，獲利就會很好。

電池就是未來的主流，龍哥已經推薦車用電池兩個月了，領先市場佈局就可以簡單獲利，美琪瑪 (4721-TW) 大漲後，要測試月線支撐，好好觀察下一次的買點，還可以注意康普 (4739-TW) 與聚和 (6509-TW) 的輪漲。其餘像導線架，連接線等等都可以關注，例如順德 (2351-TW)，健和興 (3003-TW)，同欣電 (6271-TW) 等。像同欣電的七月營收很漂亮，車用 CIS 封裝需求非常強勁，長期趨勢看好。

搶錢計畫持續搶錢，跟著龍哥一起搶錢，搶錢計畫第二檔雙引擎成長股和第三檔 IC 設計重返榮耀，接棒演出，一次搶兩檔，雙重享受，跟上腳步。

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