聯詠8月營收858.92億元 連8個月創新高 前8月已超越去年全年

驅動 IC 龍頭聯詠 (3034-TW) 今 (6) 日公布營收，8 月達 129.15 億元，月增 3.33%，年增 77.32%，累計前 8 月營收 858.92 億元，年增 73.42%；受惠驅動 IC 供不應求、價格上漲，聯詠 8 月營收再衝新高，也是連 8 個月創高，前 8 月營收更已超越去年全年的 799.56 億元。

聯詠目前共有驅動 IC、SOC 兩大產品線，8 月驅動 IC 營收 88.02 億元，月增 7.26%，SOC 營收則約 41.24 億元，月減 2.26%。

由於面板報價近來開始反轉向下，聯詠也接獲電視客戶調整訂單，不過，IT 面板如顯示器、筆電等需求則相對平穩，整體訂單經調整過後，訂單出貨比 (BB Ratio) 仍維持在 1 以上。

針對手機 TDDI 方面，由於整體晶圓供給持續不足，包括台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TE) 等，均調漲 55、80/90 奈米的代工價格，聯詠也預計第四季持續反映成本，期望維持獲利。

另外，隨著中國手機品牌加速採用 OLED 面板，以及 LGD、京東方、天馬等 OLED 產能陸續開出，以及 OLED 驅動 IC 採用製程從 40 奈米前進至 28 奈米，將帶動銷售單價提升，價格預計是 TDDI 的兩倍，可望成為聯詠後續主要成長動能。