新舊產品交替 業成8月營收115億元月減1成 9月回溫

觸控模組廠業成 GIS-KY (6456-TW) 今 (6) 日公布 8 月營收，受客戶筆電進入新舊產品交替期影響，單月營收下滑至 115.92 億元，月減 10.81%、年增 8.8%，累計前 8 個月營收達 859.35 億元，年增 11.32%，隨著新品拉貨動能轉強，9 月營收可望回溫。

業成今年受惠蘋果 (AAPL-US) 推出新款搭載 Mini LED 的 iPad Pro，加上今年進一步取得相關背光模組業務，出貨動能強勁，隨著蘋果計畫在下半年再推出搭載 Mini LED 的筆電新品，業成營運可望再優於上半年，8 月營收回落則受新舊產品交替影響，預期為短期現象。

近期供應鏈缺料狀況仍嚴峻，其中，平板、筆電所需的 IC 零組件最為吃緊，連帶影響供應鏈拉貨動能，據悉，業成目前優先安排高階產品出貨，中低階產品則會視料況動態調整產能，將缺料影響降到最低。

因應產能需求，業成今年也持續著重成都廠平板、筆電產能擴充，估全年資本支出將達約 70-80 億元、年增逾 4 成，其中，上半年已投入 50 億元擴充平板產線，下半年預計再投入約 30 億元，鎖定筆電應用，預期今明兩年完成擴充後，整體平板月產能將提升至 250-300 萬台、筆電也將達每月 200 萬台水準。

業成也計畫在台中后里設立新廠，鎖定指紋辨識、車載、特殊應用布局，依業成規劃，最快明年上半年就可望完工啟用。