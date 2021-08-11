GIS-KY平板動能強 Q2純益季增逾5倍 EPS 4.04元

觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW) 今 (11) 日公布第二季財報，受惠平板、筆電動能強勁，本業營運維持高檔，單季稅後純益達 13.64 億元，季增 501.58%、年減 27.71%，主因去年業外補助金較多所致，單季每股純益為 4.04 元，累計上半年純益達 15.91 億元、年減 20.1%，每股賺 4.71 元。

業成第二季營收達 361.37 億元，季增 43.36%、年增 6.45%，毛利率 9%，季增 0.4 個百分點、年減 0.99 個百分點，營益率 2.76%，季增 2.4 個百分點、年減 1.01 個百分點，稅後純益達 136.47%，季增 501.57%、年減 27.71%，每股純益 4.04 元。

業成解釋，第二季營益率較去年下滑，主因是今年投入較多研發費用，導致營業費用較去年同期高，稅後純益年減近 3 成，則是因去年同期業外政府補助金收入較多所致，整體第二季本業營運仍穩健。

累計業成上半年營收達 613.44 億元，年增 8.4%，毛利率 8.84%，年減 0.02 個百分點，營益率 1.77%，年減 0.39 個百分點，稅後純益達約 159.15 億元，年減 20.1%，每股純益則達 4.71 元。

展望今年，業成認為，隨著客戶新品在第二季陸續發表，加上進入傳統消費性電子旺季，下半年營運將優於上半年，但上半年基期高，估成長幅度將較往年收斂，全年則以平板成長動能最強、筆電居次，估今年平板比重將超過 6 成，筆電則維持約 2 成水準。